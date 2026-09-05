پیامدهای جنگ افروزی علیه ایران به روایت گاردین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین اعتراف کرد که موج شدید افزایش قیمت سوخت باعث وارد آمدن خسارت به کشاورزان در انگلیس و آمریکا شده است.

بر اساس این گزارش، تشدید تنش ها در خاورمیانه و تداوم تحریم های صادراتی روسیه باعث افزایش قیمت سوخت به میزان ۱۰ درصد در کمتر از یک هفته شده است.

گاردین اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع مالی، ارتش انگلیس دستور توقف مانورهای غیر ضروری را صادر کرده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز در اواخر اوت گذشته، تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت کردند و حدود ۶۳ درصد با آن مخالفند. این نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین در آمریکا است.