۳ دستور ویژه استاندار در کلاردشت؛ کاخ اوجابیت عمومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح شنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح‌های عمرانی و زیرساختی غرب مازندران، با حضور در شهرستان کلاردشت، آخرین وضعیت چند پروژه مهم این منطقه را بررسی کرد.

اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای محور کلاردشت-مرزن‌آباد

یکی از محورهای این بازدید، پروژه چهارخطه کردن جاده کلاردشت-مرزن‌آباد بود؛ طرحی که با توجه به حجم بالای تردد خودروها، به‌ویژه در ایام تعطیلات و فصل گردشگری، از اهمیت ویژه‌ای برای منطقه برخوردار است.

استاندار مازندران در جریان بررسی روند اجرای این پروژه، با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی محور اختصاص داد.

یونسی رستمی با اشاره به نقش این مسیر در افزایش ایمنی تردد و کاهش مشکلات ترافیکی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راهسازی را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و خواستار نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول بر روند اجرای پروژه شد.

وی همچنین تأکید کرد بازدیدهای میدانی با هدف شناسایی موانع اجرایی، بررسی مسائل فنی و پیگیری تعهدات پیمانکاران انجام می‌شود و روند اجرای پروژه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

کاخ اوجابیت در مسیر بهره‌برداری عمومی

استاندار مازندران در ادامه حضور خود در کلاردشت از مجموعه تاریخی و گردشگری «کاخ اوجابیت» نیز بازدید کرد و از پیگیری برای تغییر وضعیت بهره‌برداری از این مجموعه و فراهم شدن امکان استفاده عمومی از ظرفیت‌های آن خبر داد.

یونسی رستمی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در خصوص این مجموعه اظهار کرد: با توجه به ظرفیت تاریخی، گردشگری و اقامتی کاخ اوجابیت، فرآیند آزادسازی و عمومی‌سازی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پس از تکمیل عملیات مرمت و بازسازی، هدف این است که این مجموعه از حالت بهره‌برداری محدود خارج شده و امکان استفاده عموم مردم از ظرفیت‌های گردشگری آن فراهم شود.

استاندار مازندران توسعه گردشگری و فراهم کردن دسترسی عمومی به ظرفیت‌های تاریخی و تفریحی را از رویکردهای مدیریت استان دانست و بر تسریع در روند تکمیل و آماده‌سازی مجموعه اوجابیت تأکید کرد.

تکمیل کتابخانه عمومی کلاردشت

در بخش دیگری از این سفر، استاندار مازندران از پروژه احداث کتابخانه عمومی شهرستان کلاردشت بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح قرار گرفت.

یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، کتابخانه‌ها را از مهم‌ترین فضاهای عمومی برای ارتقای فرهنگ مطالعه و فراهم کردن زمینه رشد فکری جامعه دانست.

وی با بیان اینکه توسعه فرهنگی باید در کنار اجرای طرح‌های عمرانی دنبال شود، خواستار رفع موانع فنی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه کتابخانه عمومی کلاردشت شد.

استاندار مازندران همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد تا کتابخانه عمومی شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.