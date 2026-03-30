استاندار یزد: پایداری مردم ایران ریشه در تمدنی کهن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی، با تبیین ابعاد تحولات اخیر منطقهای و تأکید بر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با زیادهخواهیهای دشمنان، اظهار کرد: استان یزد با تکیه بر پایداری مثالزدنی مردم و همافزایی با بخش خصوصی، تحقق شعار سال، صیانت از پایداری اقتصادی و رفع چالشهای تأمین کالاهای استراتژیک را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به دیپلماسی فعال کشور و انعطاف راهبردی ایران برای ایجاد صلح طی سال های اخیر، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با رعایت تمامی جوانب و با تکیه بر تدبیر، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تنش به کار بست، اما خباثتهای دشمنان و رفتارهای خارج از عرف بینالمللی نشان داد که هدف آنها نه صلح، بلکه سلطهگری است.
بابایی افزود: امروز شاهد هستیم که حتی در افکار عمومی جهان و تحلیلهای بینالمللی، حقانیت ایران و شکست محاسباتی دشمنان بیش از پیش نمایان شده است.
استاندار یزد با تجلیل از انسجام و عرق ملی هموطنان در مواجهه با تهدیدات بیان کرد: پایداری مردم ایران ریشه در تمدنی کهن دارد؛ همانگونه که در تمامی بحرانهای تاریخی ثابت شده، ملت ما با هر سلیقه و دیدگاهی، در برابر هجمه به تمامیت ارضی و هویت ملی، یکپارچه و مستحکم ایستادگی میکنند.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، به مطالبات اقتصادی و نقش کلیدی بخش خصوصی پرداخت و تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید به عنوان بازوی توانمند دولت، در مسیر همگرایی برای تأمین کالاهای اساسی نظیر نهادههای دامی و اقلام استراتژیک سفره مردم، نقشآفرینی ویژهای داشته باشد.
استاندار با اشاره به شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) بر هم افزایی دولت و بخش خصوصی برای تحقق این شعار تاکید کرد.
وی افزود: رفع بلاتکلیفی صنایع و حمایت از واحدهای تولیدی، دستور کار قطعی ماست و در همین راستا، گزارش دقیق خسارات و چالشهای واحدهای صنعتی استان جهت پیگیری در سطوح ملی و بینالمللی، به معاون اول محترم رئیسجمهور و وزیر کشور ارائه شده است.
استاندار یزد با تأکید بر پیگیری مستمر وضعیت صنایع استان از طریق مراجع عالی رتبه کشور، خاطرنشان کرد: پیرو هماهنگیهای صورت گرفته با دکتر عارف و وزیر محترم کشور، مستندسازی دقیقی از وضعیت صنایع آسیبدیده انجام شده است. ما متعهد به حمایت از سرمایههای اقتصادی استان هستیم و اجازه نخواهیم داد چرخ تولید در اثر این جریانات دچار وقفه شود.
وی در پایان یادآور شد: افق پیشرو روشن است و با فروکش کردن تنشها، تمرکز بر توسعه همهجانبه استان در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت. اولویت ما، ایجاد ثبات و رفع دغدغههای معیشتی و صنعتی شهروندان و فعالان اقتصادی است.
