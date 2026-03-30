تردد در محور بانه–سقز فقط با زنجیر چرخ؛ بارش شدید برف ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون محور بانه–سقز به‌ویژه در محدوده گردنه‌خان تحت تأثیر بارش شدید برف قرار گرفته و سطح جاده به‌طور کامل سفیدپوش شده است.

بر اساس این گزارش، شدت بارش به‌حدی است که تردد در این مسیر تنها با زنجیر چرخ انجام می‌شود و برخی خودروها نیز در طول مسیر دچار مشکل و گرفتار شده‌اند.

نیروهای راهداری در محل حضور دارند و عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر را در دستور کار قرار داده‌اند.

از رانندگان درخواست شده است از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند و در صورت ضرورت، با تجهیزات کامل زمستانی و رعایت نکات ایمنی تردد داشته باشند.