۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۲۹

تردد در محور بانه–سقز فقط با زنجیر چرخ؛ بارش شدید برف ادامه دارد

تردد در محور بانه–سقز فقط با زنجیر چرخ؛ بارش شدید برف ادامه دارد

بانه- در پی بارش شدید برف در محور بانه–سقز (گردنه‌خان)، تردد خودروها تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و نیروهای راهداری در حال برف‌روبی و بازگشایی مسیر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون محور بانه–سقز به‌ویژه در محدوده گردنه‌خان تحت تأثیر بارش شدید برف قرار گرفته و سطح جاده به‌طور کامل سفیدپوش شده است.

بر اساس این گزارش، شدت بارش به‌حدی است که تردد در این مسیر تنها با زنجیر چرخ انجام می‌شود و برخی خودروها نیز در طول مسیر دچار مشکل و گرفتار شده‌اند.

نیروهای راهداری در محل حضور دارند و عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر را در دستور کار قرار داده‌اند.

از رانندگان درخواست شده است از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند و در صورت ضرورت، با تجهیزات کامل زمستانی و رعایت نکات ایمنی تردد داشته باشند.

