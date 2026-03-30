به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی شامگاه دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به بارش‌ باران و برف و مه آلود بودن در برخی مناطق مرتفع و کوهستانی استان و نسبت به کاهش سطح دید و افزایش احتمال بروز حوادث با هشدار به رانندگان تأکید کرد که در چنین شرایطی، باید از سفرها و ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و تنها در مواقع لازم با رعایت کامل جوانب احتیاط در جاده‌ها تردد کنند.

وی با بیان اینکه کاهش دید ناشی از مه و لغزندگی سطح جاده‌ها نیازمند دقت بیشتری از سوی رانندگان است، افزود: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی از ضروریات مهم در این شرایط به شمار می‌رود.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین بر ضرورت اطمینان از سلامت فنی خودرو پیش از سفر تأکید کرد و گفت: رانندگان باید از عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها، لاستیک‌ها و دیگر بخش‌های ایمنی خودرو اطمینان حاصل کنند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.

سرهنگ شادابی چگنی ضمن اعلام آمادگی نیروهای پلیس راه و دستگاه‌های امدادی در محورهای استان، از شهروندان خواست هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و مدیریت سفر را در اولویت قرار دهند تا ایمنی خود و دیگران تضمین شود.