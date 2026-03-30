هواشناسی: برف و باران بهاری در راه اصفهان است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا چهارشنبه ۱۲ فروردین، شاهد ناپایداری‌های جوی در استان اصفهان خواهیم بود.

به گفته وی، این ناپایداری‌ها شامل افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و در مناطق سردسیر، بارش برف خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه در مناطق مستعد، احتمال تگرگ نیز وجود دارد، افزود: روز چهارشنبه، رگبار و رعدوبرق در مناطق شرقی و شمال شرقی استان ادامه می‌یابد.

معتمدی اضافه کرد: پنجشنبه نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری با وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر چشمگیری ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان بین ۲۲ و هشت درجه سلسیوس در نوسان است.