به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه کم فشار برودتی و بارشی به استان سمنان طی روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵، اداره کل هواشناسی سمنان، هشدار زرد رنگ خود را صادر کرده است.

دایره فعالیت این سامانه کم فشار بارشی و برودتی طبق اعلام کارشناسان هواشناسی از ابتدای سه شنبه تا بامداد پنجشنبه خواهد بود در نتیجه پایان بخش تعطیلات نوروزی امسال با سرما و بارش همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار زرد رنگ هواشناسی بیان کرد: بارش پراکنده، رگبار و رعد و برق، وزش باد در اقصی نقاط استان سمنان در بدو ورود این سامانه کم فشار بارشی، پیش بینی می شود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه این سامانه روزهای سه شنبه و چهارشنبه فعالیت خود را در استان سمنان خواهد داشت، گفت: کاهش دما بین سه الی پنج درجه از شامگاه سه شنبه، از جمله هشدارهای هواشناسی در این روزها است.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید و تندباد، مه آلودگی و لغزندگی معابر و بارش به خصوص در ارتفاعات و جاده های مرتفع از دیگر بخش های این هشدار زرد رنگ هواشناسی برای استان سمنان است، افزود: احتمال مخاطرات مرتبط با بارش تگرگ به ویژه در شمال و شرق استان نیز در این هشدار زرد رنگ هواشناسی مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه همچنین احتمال آبگرفتگی معابر درون و برون شهری و همچنین لغزندگی راه ها نیز وجود دارد، گفت: احتمال بروز خسارات به باغات و مزارع کشاورزی و گلخانه ها دیگر موضوعی است که در این هشدار زرد رنگ هواشناسی به آن اشاره می شود.

مصطفوی ادامه داد: آمادگی راهداران برای ورود به محورهای مرتفع برای رفع لغزندگی معابر برون شهری، عدم صعود به ارتفاعات استان سمنان، عدم چرای دام، عدم حضور در طبیعت به خصوص در نقاط مرتفع، تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات سرمازدگی و تگرگ در باغات، مزارع، دامداری ها و گلخانه ها و پرهیز از سفر غیرضروری به ارتفاعات استان سمنان از دیگر موضوعات مندرج در این هشدار زرد رنگ هواشناسی برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه است.