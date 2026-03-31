سردار فدوی: سردار تنگسیری تا لحظه شهادت مشغول جهاد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار علی فدوی صبح سه شنبه در آیین تشییع پیکر سردار شهید علیرضا تنگسیری، اظهار کرد: دلدادگان انقلاب اسلامی بیش از ۴۰ سال است که پای آرمان ها ایستاده اند و این مایه افتخار ما است.

وی با بیان اینکه دشمنان امسال سه بار اشتباه محاسباتی کرده‌اند، گفت: بیش از یک ماه است که شیاطین به صورت مستقیم به کشور ما حمله کرده‌اند و قطعا امروز نیز در این اشتباه محاسباتی با شکست روبرو خواهند بود.

سردار فدوی با اشاره به سال‌های آشنایی‌اش با سردار تنگسیری، گفت: سردار تنگسیری در همه لحظات عمرش پاسدار بود و پاسداری از انقلاب اسلامی پایانی ندارد تا اینکه پرچم انقلاب به دست حضرت ولی عصر برسد.

