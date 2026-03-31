پیام تسلیت تولیت حرم شاهچراغ(ع) در پی شهادت سردار تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در پیامی به مناسبت شهادت سردار تنگسیری تاکید کرد:دریادلان ایرانی، با تأسی به دلیرمردانی چون علیرضا تنگسیری، تنها با نابودی استکبار جهانی آرام خواهند شد.
متن پیام تولیت حرم شاهچراغ(ع) به این شرح است:
بسم الله الجبّار
دریادلی قهرمان و مجاهدی شجاع به آرزویش رسید و شهد شیرین شهادت در راه حق را چشید، گوارای وجودش.
سردار تنگسیری به آسمان پرواز کرد اما دریادلان مبارز همچنان دندان به دندان میسایند و منتظرند تا در این نبرد مقدس و آخرالزمانی پنجه در پنجه شیاطین آمریکایی و صهیونی شوند و آنها را به گورستان روسیاهان تاریخ بفرستند.
دریادلان ایرانی، با تأسی به دلیرمردانی چون رئیسعلی دلواری و علیرضا تنگسیری، تنها با نابودی مطلق استکبار جهانی آرام خواهند شد.
فریاد آنها چنین است:
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
ساحل آرامش را برای همهی هموطنان غیّورم، پس از پیروزی نهایی بر خبیثان عالم آرزومندم.
خدایا ما را نیز همچون تنگسیری ها و شهدا در رکاب مقتدایمان بپذیر.
