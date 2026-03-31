به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی دوشنبه شب در جمع عشایر شهرستان زیرکوه، در سیاهچادرهای عشایری، با اشاره به جایگاه مهم عشایر در حفظ امنیت، وحدت ملی و پشتیبانی از اقتصاد کشور اظهار کرد: عشایر مرزنشین خراسان جنوبی در مقاطع مختلف نشان دادهاند که مدافعانی واقعی و قابل اتکا برای انقلاب اسلامی هستند و حضور آنان در نوار مرزی، تضمینکننده امنیت و آرامش منطقه است.
وی با نقل خاطرهای از نشست با نخبگان، فرهنگیان و جمعی از عشایر اهل سنت استان افزود: در آن جلسه، یکی از نمایندگان عشایر سخنی قابل تأمل مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر دشمن قصد تعرض به مرزهای استان را داشته باشد، پیش از هر اقدامی با واکنش قاطع عشایر مواجه خواهد شد؛ موضوعی که نشاندهنده روحیه غیرت، وفاداری و آمادگی این قشر برای دفاع از میهن است.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش چندوجهی عشایر تصریح کرد: این قشر علاوه بر ایفای نقش مؤثر در تأمین امنیت مرزها، در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز سهم بسزایی دارند.
هاشمی ادامه داد: هر سیاهچادر عشایری در واقع یک پایگاه مردمی برای دفاع از کشور و همچنین تقویت چرخه تولید و اقتصاد به شمار میرود.
وی با اشاره به شرایط خاص استان گفت: خراسان جنوبی با دو چالش عمده یعنی موقعیت مرزی و اقلیم کویری مواجه است، اما با حضور نیروهای مسلح و همراهی عشایر غیور مرزنشین، هیچگونه نگرانی از بابت امنیت مرزها وجود ندارد.
استاندار همچنین به تأثیر بارندگیهای اخیر اشاره کرد و افزود: بارشهای مناسب در نقاط مختلف استان موجب تقویت پوشش گیاهی، غنیتر شدن مراتع و فعال شدن چشمهسارها شده که این امر نقش مهمی در بهبود معیشت عشایر دارد، چراکه زندگی آنان ارتباط مستقیم با طبیعت و منابع طبیعی دارد.
وی از برگزاری مستمر نشستهای شورای عشایری در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: تلاش میشود در این نشستها، تصمیمات عملیاتی برای رفع مسائل و پاسخگویی به مطالبات عشایر اتخاذ شود.
هاشمی در پایان با اشاره به تحولات منطقهای و شرایط جهان اسلام، بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی تأکید کرد و افزود: با تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان، پیروزی جبهه حق بر باطل محقق خواهد شد.
