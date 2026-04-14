به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه شنبه در جریان سفر به مناطق عشایری اورامانات و در نقطه صفر مرزی شهرستان‌های پاوه و جوانرود، با جمعی از عشایر دیدار و مسائل و مطالبات آنان را از نزدیک بررسی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه دامداری اظهار کرد: کرمانشاه یکی از قطب‌های مهم دامپروری کشور است و جمعیت بیش از ۸۰ هزار نفری عشایر، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد منطقه دارند.

استاندار کرمانشاه افزود: عشایر علاوه بر تولید، در حفظ امنیت مرزها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند و حضور آنان در این مناطق، عامل تقویت امنیت پایدار است.

وی ادامه داد: در این سفر، با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، دیدارهای متعددی با عشایر انجام و در نشست جمع‌بندی، مسائل و درخواست‌های آنان به‌صورت کامل بررسی شد.

حبیبی مهم‌ترین مطالبه مطرح‌شده را بهبود راه‌های دسترسی عنوان کرد و گفت: مقرر شد اقدامات لازم برای بهسازی مسیرهای ارتباطی با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین به مشکلات حوزه ارتباطات اشاره کرد و افزود: به دستگاه‌های مسئول مأموریت داده شد برای رفع ضعف آنتن‌دهی و بهبود خدمات ارتباطی، اقدامات فوری انجام دهند.

استاندار کرمانشاه درباره موضوع ساخت‌وساز در مناطق مرزی نیز گفت: این موضوع در کارگروه ویژه بررسی می‌شود و رویکرد کلی، حمایت از ساکنان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در مرزها اظهار کرد: تقویت اشتغال و حمایت از فعالیت‌های دامداری و کشاورزی، به افزایش امنیت و پایداری در این مناطق کمک می‌کند.

حبیبی در پایان با اشاره به سایر مطالبات از جمله تأمین سوخت، آرد و توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: این موارد در قالب کارگروه‌های تخصصی پیگیری شده و نتایج آن به اطلاع عشایر خواهد رسید.