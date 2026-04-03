سید احمد برآبادی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه اظهار کرد: در این شهرستان ۵۸۰ صنعتگر دارای پروانه صنعتگری در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند.

وی با اشاره به تداوم بازدیدهای نظارتی ستاد خدمات سفر افزود: استاندار خراسان جنوبی به‌عنوان رئیس ستاد سفر استان، به همراه جمعی از اعضای این ستاد به شهرستان زیرکوه سفر کردند و از محل استقرار سیاه‌چادرهای عشایری و بازارچه‌های صنایع‌دستی بازدید به‌عمل آوردند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: در این شهرستان ۱۰ سیاه‌چادر عشایری و دو بازارچه صنایع‌دستی برپا شده است که در یکی از این بازارچه‌ها، سیاه‌چادرها در کنار غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی قرار گرفته و شرایطی فراهم شده تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با سبک زندگی عشایر، محصولات تولیدی آنان را نیز خریداری کنند.

برآبادی خاطرنشان کرد: در بازارچه‌های صنایع‌دستی زیرکوه، انواع محصولات بومی و محلی برای عرضه به مسافران و گردشگران ارائه شده است.

وی با تأکید بر تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در این شهرستان گفت: صنعتگران زیرکوه علاوه بر فعالیت در حوزه‌هایی همچون نساجی سنتی و گلیم‌بافی، در زمینه تولید و فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نیز فعال هستند و این شهرستان به‌عنوان یکی از مناطق شناخته‌شده استان در حوزه سنگ شجر مطرح است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در پایان افزود: شمار زیادی از فعالان این حوزه، آثار خود را در غرفه‌های بازارچه‌های صنایع‌دستی به نمایش گذاشته‌اند که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شده است.