تقویت ذخایر امدادی هلال احمر با هدف آمادگی برای فصل سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر؛ بابک محمودی رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، در بازدید از نساجی هلال که با همراهی سرپرست معاونت لجستیک و آمادگی، خزانه دار و مشاور رئیس سازمان امدادونجات انجام شد، ظرفیت خطوط تولید، روند تأمین و آمادهسازی اقلام امدادی و نیازهای لجستیکی جمعیت هلالاحمر مورد بررسی قرار گرفت.
صنایع نساجی هلال ایران بهعنوان یکی از مجموعههای تخصصی و پشتیبان جمعیت هلالاحمر، نقش مهمی در تولید و تأمین اقلام مورد نیاز عملیاتهای امدادی از جمله چادر، پتو و موکت دارد؛ اقلامی که در حوادثی همچون سیلاب، زلزله و سایر سوانح برای اسکان و حمایت از حادثهدیدگان مورد استفاده قرار میگیرند.
در این بازدید، با توجه به استمرار وقوع حوادث ناشی از مخاطرات جوی و سیلاب در نقاط مختلف کشور، بر ضرورت پیشبینی و تأمین بهموقع اقلام امدادی و تقویت ذخایر لجستیکی تأکید شد تا در زمان وقوع حوادث، امکان پاسخگویی سریع و مؤثر به نیازهای مناطق آسیبدیده فراهم باشد.
همچنین با توجه به نزدیک شدن فصل زمستان و افزایش احتمال وقوع حوادث مرتبط با برف، کولاک، سیلاب و سرما، موضوع تخصصیسازی و تقویت پشتیبانی لجستیکی استانها متناسب با نوع و سطح مخاطرات هر منطقه مورد توجه قرار گرفت.
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بر ضرورت تقویت انبارهای امدادی استانها و دپوی اقلام ضروری امدادی پیش از آغاز فصل زمستان تأکید کرد و گفت: آمادگی لجستیکی و برخورداری از ذخایر کافی در استانها، یکی از الزامات اصلی برای کاهش زمان پاسخ و ارائه خدمات سریع به حادثهدیدگان است.
در این بازدید همچنین بر استمرار هماهنگی میان سازمان امدادونجات و صنایع نساجی هلال ایران برای تأمین، تولید و توزیع بهموقع اقلام امدادی و ارتقای آمادگی عملیاتی جمعیت هلالاحمر تأکید شد.
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