به گزارش خبرنگار مهر، شادمان اسدی ظهر شنبه، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای عملیاتی این جمعیت طی هفت روز گذشته در ۹ حادثه حضور یافتند و خدمات امدادی و نجاترسانی را به حادثهدیدگان ارائه کردند.
وی افزود: این حوادث در مجموع ۱۱ حادثهدیده داشت که از این تعداد ۹ نفر مصدوم بودند و عملیات امدادرسانی برای آنان انجام شد.
اسدی ادامه داد: در جریان این عملیاتها، دو نفر از مصدومان توسط نیروهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند و برای دو نفر دیگر نیز عملیات رهاسازی انجام گرفت.
اعزام ۱۴ تیم امدادی به محل حوادث
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به حضور تیمهای عملیاتی در این حوادث بیان کرد: برای پوشش مناسب و ارائه خدمات سریع، ۱۴ تیم امداد و نجات از پایگاههای استان به محل حوادث اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای عملیاتی و حضور بهموقع تیمهای امدادی، نقش مهمی در مدیریت حوادث و کاهش پیامدهای ناشی از آن دارد.
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