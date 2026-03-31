به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که با حضور معاون گردشگری کشور و نمایندگان دستگاههای عضو ستاد برگزار شد، با تبیین شرایط حساس کشور در مواجهه با بحرانهای همزمان امنیتی، نظامی و اجتماعی، اظهار کرد: کشور در شرایط مقابله با یکی از بزرگترین بحرانهای تحمیلی در قرن اخیر قرار دارد؛ بحرانی که در عرصه تقابل نظامی با رژیم صهیونیستی و آمریکا، ملت ایران را در یک آزمون تاریخی قرار داده است.
وی با بیان اینکه «اگر بخواهیم فلسفه پیروزی را در یک جمله خلاصه کنیم، آن جمله چیزی جز همدلی ملت، مقاومت و اقتدار نیروهای مسلح و کارآمدی دولت نیست»، افزود: آنچه در این مقطع تاریخی رقم خورد، شکلگیری یک گفتمان خودجوش و قدرتمند با عنوان «میدان و خیابان» بود؛ گفتمانی که در آن، نیروهای مسلح بهعنوان موتور محرکه میدان و مردم بهعنوان نیروی پشتیبان در خیابان، یک همافزایی بیسابقه را رقم زدند.
صالحیامیری با اشاره به حضور مستمر و معنادار مردم در صحنه اجتماعی کشور تصریح کرد: تداوم حضور اجتماعی مردم در خیابانها طی یک ماه گذشته، پدیدهای کمنظیر در تاریخ معاصر است که پیشتر تنها در مقاطعی چون ۲۲ بهمن تجربه شده بود، اما استمرار آن در این سطح و با این گستره، برای نخستینبار رخ داده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «سوخت موتور مقاومت، همدلی ملت است»، ادامه داد: اگر موتور میدان توسط نیروهای مسلح هدایت میشود، این ملت هستند که با حضور، همراهی و انسجام اجتماعی، پیشران اصلی این حرکت تاریخی محسوب میشوند؛ ظرفیتی که میتواند امنیت پایدار را برای نسلهای آینده تضمین کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم بیوقفه خدماترسانی به مردم در شرایط جنگی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این مقطع، استمرار خدمات عمومی در بالاترین سطح ممکن است؛ بهگونهای که همه دستگاههای اجرایی کشور، از اورژانس و هلالاحمر تا وزارت کشور، وزارت نفت، هواشناسی و سایر نهادهای خدماتی، بدون وقفه در حال خدمترسانی هستند.
صالحیامیری افزود: گزارشهای ارائهشده در این نشست نشان میدهد که بیش از ۱۰ هزار مدیر و نیروی اجرایی در سراسر کشور، بهصورت مستمر و میدانی در حال مدیریت شرایط و ارائه خدمات به مردم در حوزه سفر هستند و این سطح از هماهنگی، مصداق یک «معجزه مدیریتی» در شرایط بحران است.
وی با اشاره به ارائه صدها هزار خدمت درمانی در این ایام خاطرنشان کرد: تنها در حوزه بهداشت و درمان، بیش از ۵۰۰ هزار خدمت به مردم ارائه شده که نشاندهنده آمادگی کامل نظام خدماتی کشور برای مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به تداوم خدمات سوخترسانی در اوج تهدیدات گفت: در شرایطی که زیرساختهای سوختی کشور هدف حملات قرار گرفت، خدماترسانی در جایگاهها بدون وقفه ادامه یافت که این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، اراده ملی و مدیریت جهادی در سطح کلان کشور بود.
وی با اشاره به آمار سفرهای انجامشده در این ایام اظهار کرد: ثبت بیش از ۲۶ میلیون سفر در کشور، نشاندهنده پویایی اجتماعی و تلاش مردم برای مدیریت شرایط ناشی از روزهای جنگی است.
صالحیامیری تاکید کرد: رویکرد دولت در این شرایط، کاهش حداکثری فشار بر مردم است و بر همین اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تا با حداکثر ظرفیت، خدمات مورد نیاز مردم را تأمین کنند تا هیچگونه احساس کمبود یا نارضایتی در جامعه شکل نگیرد.
وی با تقدیر از نقشآفرینی استانداران، فرمانداران، شهرداران، دهیاران و تمامی مدیران میدانی کشور گفت: امروز مدیریت کشور در خط مقدم خدمترسانی قرار دارد و همه ارکان اجرایی، از رئیسجمهور تا مدیران محلی، تنها یک مأموریت برای خود تعریف کردهاند و آن «خدمت صادقانه به مردم» است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان با تاکید بر ابعاد بینالمللی همدلی ایرانیان افزود: امروز شاهد شکلگیری یک همبستگی فراگیر در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور هستیم؛ همدلیای که در تاریخ پس از انقلاب، کمنظیر است و نشان میدهد ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با وحدت و انسجام، از منافع ملی خود صیانت میکند.
