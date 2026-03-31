به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید عربی اظهار کرد: در نوروز ۱۴۰۵، استان یزد میزبان ۳۶ بازارچه صنایعدستی با مجموع ۴۴۲ غرفه فعال شد؛ رویدادی که، نقشی مؤثر در تداوم نبض اقتصاد مردممحور و حمایت از هنرمندان ایفا کرده است.
وی بیان کرد: با وجود فشارهای اقتصادی، هنرمندان یزدی تولیدات خود را متناسب با توان خرید مردم تنظیم کردهاند تا حضور آنها در بازار و میزان فروش حفظ شود. او افزود که هرچند تعداد بازارچهها نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما پراکندگی آنها در نقاط پرتردد گردشگری بهگونهای طراحی شده که خللی در عرضه محصولات ایجاد نشود.
وی ادامه داد: برای هنرمندانی که در شهرستان محل زندگیشان بازارچهای برگزار نشده، امکان حضور در مراکز استان یا مسیرهای پرتردد فراهم شده تا فرصت فروش از دست نرود.
عربی اعلام کرد: فروش نوروزی صنایعدستی امسال با کاهش خفیف همراه بوده، اما همچنان بخش قابلتوجهی از خریدها توسط خود شهروندان یزدی انجام شده است. او تغییر الگوی رفتوآمد شبانه مردم به اماکن تاریخی و بازارچهها را یکی از عوامل تقویت فروش هنرمندان دانست.
معاون صنایعدستی یزد با اشاره به درک واقعبینانه هنرمندان از شرایط اقتصادی، توضیح داد که آنان با تولید محصولات ارزانتر و قابلخرید برای عموم، تلاش کردهاند چرخه کارگاهها و تولید را زنده نگه دارند.
وی در پایان پایداری هنرمندان در برابر مشکلاتی مانند معوقات بانکی و رکود اقتصادی را ارزشمند توصیف کرد و گفت بهمحض عادی شدن شرایط، همین هنرمندانی که در سختترین دوران ایستادگی کردند، میتوانند جهشی قابلتوجه در تولید و بازار رقم بزنند.
نظر شما