اسلام رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پایان آذرماه سال گذشته با توجه به وضعیت تورم افزایش کرایه‌ها را درخواست دادیم که شورای شهر افزایش را مصوب و کمیسیون تطبیق فرمانداری رد کرد و در نوبت دوم این موضوع برعکس شد به همین دلیل افزایش کرایه‌ها مصوب نشد اما رانندگان بدون مجوز تاکسیرانی و سرخود اقدام به افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها کردند.

وی بیان کرد: دفترچه عوارض شهرداری هر ساله بهمن ماه مصوب می‌شود و افزایش کرایه تاکسی هم بخشی از این عوارض است که در بهمن ماه مصوب شد اما چون شرایط جنگی بود اسفندماه اعمال نشد و رانندگان در تعطیلات عید اعمال کردند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل شهرداری یاسوج با بیان اینکه رانندگان تاکسی قشر زحمتکشی هستند، گفت: برای مثال نرخ کرایه از شهدای نیروی انتظامی تا بلهزار که ۲۰ هزار تومان بود به ۲۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، این نرخ قانونی است هر چند هنوز نرخ نامه جدید ابلاغ نشده است.

رضایی با بیان اینکه نرخ افزایش کرایه تاکسی در ایستگاه‌های مختلف متفاوت است، گفت: شهروندان می‌توانند شکایت خود مبنی بر افزایش کرایه بیش از نرخ مصوب را در ساعت اداری به شماره ۳۳۳۳۷۸۰۱ در میان بگذارند.