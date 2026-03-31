۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

خطر طغیان رودخانه‌ها و سیلاب در استان سمنان؛ هشدار جدی به گردشگران

سمنان- ستاد مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقه‌ای سمنان طی اطلاعیه‌ای از احتمال روان آب‌ها و طغیان رودخانه‌ها در روزهای آتی خبر داد و از مردم خواست تا از حضور در ارتفاعات جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقه‌ای سمنان، با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی استان اطلاعیه‌ای صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بر اساس این اطلاعیه فعالیت سامانه بارشی ادامه داشته و به‌تناوب در برخی نقاط بارش پراکنده باران،گاهی رگبار و رعدو برق،احتمال تگرگ، درغالب نقاط بادشدید، در ارتفاعات غالبا باران و در برخی از ساعات شب برف، مه آلودگی وکاهش دید،احتمال رواناب و سیلاب نقطه‌ای و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

از این‌رو ضمن هشدار به هم‌استانی‌های گرامی توصیه می‌شود تا از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های انتقال آب به دلیل خطر وقوع سیلاب ناگهانی جداً خودداری کنند و به هشدارهای هواشناسی توجه لازم را داشته باشند.

گفتنی است همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی به استان سمنان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، هشدار زرد رنگ هواشناسی مبنی بر بارش، وزش باد شدید و همچنین ایجاد روان آب‌ها و سیلاب‌ها، صادر شده است.

بروز سیلاب در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در پی بارش سنگین باران و تگرگ در نقاطی از استان سمنان مانند روستاهای شهرستان میامی، خسارات زیادی را به زیرساخت‌ها و ابنیه فنی خدمات مانند آب، راه و ... وارد ساخت و مجموع خسارات هنوز برآورد نهایی نشده است.

