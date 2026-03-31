به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای سمنان، با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی استان اطلاعیهای صادر کرد که متن آن به این شرح است:
بر اساس این اطلاعیه فعالیت سامانه بارشی ادامه داشته و بهتناوب در برخی نقاط بارش پراکنده باران،گاهی رگبار و رعدو برق،احتمال تگرگ، درغالب نقاط بادشدید، در ارتفاعات غالبا باران و در برخی از ساعات شب برف، مه آلودگی وکاهش دید،احتمال رواناب و سیلاب نقطهای و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
از اینرو ضمن هشدار به هماستانیهای گرامی توصیه میشود تا از هرگونه تردد و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و کانالهای انتقال آب به دلیل خطر وقوع سیلاب ناگهانی جداً خودداری کنند و به هشدارهای هواشناسی توجه لازم را داشته باشند.
گفتنی است همزمان با ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی به استان سمنان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، هشدار زرد رنگ هواشناسی مبنی بر بارش، وزش باد شدید و همچنین ایجاد روان آبها و سیلابها، صادر شده است.
بروز سیلاب در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در پی بارش سنگین باران و تگرگ در نقاطی از استان سمنان مانند روستاهای شهرستان میامی، خسارات زیادی را به زیرساختها و ابنیه فنی خدمات مانند آب، راه و ... وارد ساخت و مجموع خسارات هنوز برآورد نهایی نشده است.
