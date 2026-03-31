به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید و افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی دوره‌های زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ در سامانه مؤدیان خبر داد. این اقدام با هدف حمایت از مؤدیان، تسهیل انجام تکالیف قانونی و فراهم شدن فرصت کافی برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی صورت گرفته است.

در همین رابطه مهدی موحدی بک‌نظر اظهار کرد: از ابتدای دی‌ماه بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی مستلزم ثبت صورتحساب‌ها شده بود اما با دریافت مصوبات از مراجع ذی‌صلاح، مهلت‌های قانونی در این زمینه تمدید شد.

وی افزود: یکی از این مهلت‌ها مربوط به امکان افزایش حد مجاز فروش برای پایان زمستان ۱۴۰۴ است که از طریق روش نقدی یا ارائه تضامین در کارپوشه مؤدیان انجام می‌شود و این مهلت تا فروردین امسال تمدید شده است.

موحدی بک‌نظر ادامه داد: همچنین مهلت ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به دوره بهار ۱۴۰۵ که از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت صادر شده‌اند، تا پایان اردیبهشت‌ماه تمدید شده است.