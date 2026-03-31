ابراز رضایت پیرصالحی از روند تولید و تأمین شیرخشک در کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی،رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در این برهه حساس، اولویت اصلی ما تضمین امنیت غذایی و آرامش خاطر خانوادهها است و سازمان غذا و دارو با تمام ظرفیت، پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی سلامتمحور را رصد میکند.
وی با اشاره به وضعیت موجودی انبارها و خطوط تولید، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه شیرخشکهای رگولار، متابولیک و رژیمی در سطح کشور مشاهده نمیشود و تولید با ظرفیت مطلوب در حال انجام است.
پیرصالحی با تأکید بر شباهت فرمولاسیون بیش از ۹۵ درصد شیرخشکهای رگولار موجود در بازار، به خانوادهها توصیه کرد اصرار بر مصرف برندهای خاص نظیر آپتامیل، نان یا ببلاک ضرورتی ندارد و در صورت عدم موجودی یک نشان تجاری، جایگزینهای همرده از نظر ارزش تغذیهای کاملاً پاسخگو هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره نظام اولویتبندی در توزیع نیز گفت: اولویت اصلی تأمین و پایش ما، نوزادان زیر ۶ ماه هستند و با افزایش سن کودک و امکان استفاده از غذای کمکی، ضرورت تأمین شیرخشک کاهش مییابد؛ بنابراین مدیریت تقاضا بر اساس سن نوزاد باید در دستور کار خانوادهها و شبکه توزیع قرار گیرد.
پیرصالحی با اشاره به چالشهای لجستیکی برخی شرکتهای پخش در تهران، خاطرنشان کرد: اگرچه توزیع با ظرفیتی کمتر از حد انتظار پیش میرود، اما تأمین کالا متوقف نشده و محصولات بهتدریج در شبکه توزیع سراسری قرار میگیرند.
وی با اشاره به جابجاییهای جمعیتی اخیر و حضور هموطنان در استانها و شهرهای مختلف، افزود: سامانه هوشمند پایش و توزیع سازمان غذا و دارو بهگونهای طراحی شده که نیاز هیچ کودکی در هیچ نقطهای از کشور بیپاسخ نماند و انبارها به صورت لحظهای رصد میشوند.
پیرصالحی در پایان از همه افراد تاثیرگذار در فرهنگ سازی و آموزش سلامت خواست با آموزش چهره به چهره خانوادهها و داروخانهها، فرهنگ مصرف منطقی و مدیریت تقاضا بر اساس اولویتهای سنی را نهادینه کنند تا منابع موجود به بهترین شکل به گروههای آسیبپذیر اختصاص یابد.
