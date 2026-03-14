تداوم خدمات هوشمند قضایی در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست راهبردی «تسهیل دسترسی مردم به عدالت»، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی را با بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین به طور جدی پیگیری کرده است؛ به نحوی که شهروندان و مراجعان بتوانند به صورت شبانهروزی (۲۴ ساعته) و حتی در شرایط جنگی و بحرانی، به خدمات هوشمند قضایی دسترسی کامل داشته باشند.
این مرکز در ادامه و امتداد مطالبات رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و ریاست قوه قضاییه، سبد خدمات هوشمند قضایی را به گونهای توسعه و گسترش داده است که شهروندان با صرف حداقل زمان و هزینه، امکان پیگیری مؤثر و احقاق حقوق خود را داشته باشند.
در حال حاضر شهروندان همانند رویه پیشین، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بیش از ۷۰ نوع خدمت قضایی بهرهمند شوند؛ همچنین از طریق سامانه «خدمات قضایی من»، به بیش از ۳۰ نوع میز خدمت به صورت خودکار، بدون نیاز به حضور فیزیکی و با کاربری آسان دسترسی دارند.
بهمنظور تضمین پایداری خدمات الکترونیک قضایی، تسهیل ارتباط مؤثر با استانهای سراسر کشور و اطلاعرسانی بهینه پروندهها، ثبت لوایح و دادخواستهای اعتراضی (از جمله واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض به قرارهای دادسرا) تا ساعت ۱۵ هر روز در درگاه خدمات الکترونیک قضایی امکانپذیر است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: شهروندان در هر نقطه از کشور باید بدون هیچگونه خلل و تأخیری به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند تا فرآیند احقاق حق و اجرای عدالت، تحت هر شرایطی با قوت و استمرار پیگیری شود.
