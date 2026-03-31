برگزاری نخستین جلسه شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز سازمان ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با حضور رئیس سازمان و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تبیین رویکردهای فرهنگی، تهیه پیوست مرتبط با این حوزه، توسعه و تعمیق ارزش‌های معنوی در محیط کاری را از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری دانست.

وی تاکید کرد: برای پاسداشت معنویت و تحکیم ارکان جامعه و همچنین تقویت انسجام اجتماعی و روحیه جمعی نیازمند توسعه برنامه‌های فرهنگی هستیم.

بابایی با اشاره به مسئولیت اجتماعی این سازمان در تعامل با مردم، تاکید کرد که تقویت باورهای دینی و اخلاق سازمانی می‌تواند به عنوان عامل صیانتی به بهبود کیفیت خدمات و افزایش سرمایه اجتماعی بینجامد.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین جهاد فرهنگی را یک ضرورت اصلی در شرایط کنونی توصیف کرد که کشور با جنگ شناختی و هجمه‌های تبلیغاتی متعددی روبه‌رو است. رئیس سازمان با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در این میدان نقش فعال‌تری ایفا کنند، خواستار برنامه‌ریزی منسجم‌تر در حوزه ترویج معارف اسلامی، اهتمام ویژه به اقامه نماز و ایجاد فضای معنوی پویا برای کارکنان شد.

در پایان مقرر شد با پیگیری معاونت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جلسات این شورا ماهانه به صورت منظم در ستاد و استان تشکیل شود.