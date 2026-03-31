منتظری: سردار تنگسیری در راه صیانت از خلیج همیشه فارس به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت سردار رشید اسلام، دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفرمنتظری، رئیس دیوان عالی کشور با صدور پیامی شهادت این فرمانده شجاع را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِن المُومنینَ رِجالٌ صَدقوا مَا عَاهَدُوا الله عَلیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَلوا تَبدیلًا»

سرداررشید اسلام، دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از سال‌ها مجاهدت و تلاش در راه حفاظت از امنیت مرزهای کشور، به ویژه صیانت از خلیج همیشه فارس و نمایش مقتدرانه توان نیروهای مسلح ایران در تنگه راهبردی هرمز، به افتخار شهادت نائل آمد.

دشمن سفاک صهیونی‌آمریکایی به رغم داعیه‌داری بزرگترین ارتش‌های دنیا و پیشرفته‌ترین سازوبرگ نظامی، در حالی وحشیانه و هراسان، به ترور فرماندهان نظامی کشور اقدام می‌کند که در تنگه هرمز زمین‌گیرِ توان و تدبیر همین فرماندهان و مردان سلحشور است.

امروز، علی‌رغم اذعان جهان به استواری، قدرت و مقاومت جمهوری اسلامی ایران، دشمن کوردل همچنان بیهوده می‌پندارد با حذف فرماندهان دلیر و فرزندان برومند سرزمین مان، قادر است تا این بنیان مرصوص و نظام مستحکم را با خلل مواجه سازد؛ غافل از اینکه شهادت همواره، پرچم شرافت، مقاومت و استقلال را در این مرز و بوم استوار و بر افراشته‌تر ساخته و ملت و مسولین ما را در مبارزه با دشمنان راسخ‌تر و مصمم‌تر می‌سازد، این سربازان راه نورانی اسلام همان تربیت یافتگان مکتب سرخ حسینی‌اند که شهادت را بالاترین آرزو و افتخار خود می‌دانند.

اینجانب شهادت پرافتخار سردار دریادل و پاسدار سلحشور، دریابان تنگسیری را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، ملت قهرمان ایران و خانواده مکرم آن شهید والامقام تسلیت عرض می‌کنم و برای روح بلند آن شهید سعید علو درجات و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ارواح طیبه اولیاء الهی مسئلت دارم.