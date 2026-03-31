به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اساامی، دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی حملات خصمانه آمریکایی_صهیونیستی به مراکز علمی و دانشگاهی محکوم کرد.
در متن این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حملات اخیر و اقدامات خصمانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی منجر به وارد آمدن خساراتی به مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور شده است. همچنین جمعی از دانشمندان، اساتید و دانشجویان کشور نیز توسط دشمن بزدل مورد ترور قرار گرفتهاند.
این جنایات، نقض آشکار مجموعهای از اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل محسوب میگردد؛ از جمله نقض صریح مفاد منشور ملل متحد در خصوص منع توسل به زور و لزوم احترام به حاکمیت کشورها، تخطی از الزامات کنوانسیونهای ژنو و اصول حاکم بر حقوق بینالملل بشردوستانه بهویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوعیت هدف قرار دادن مراکز علمی و غیرنظامی، و نیز نقض حق بنیادین حیات مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
جهان شاهد اقدامات شرورانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودککش صهیونیستی در حمله به زیرساختهای علمی و آموزشی ایران است. همزمان ترور هدفمند نخبگان علمی و دانشگاهی، نهتنها نقض صریح اصول انسانی و موازین بینالمللی، بلکه بیانگر دشمنی آشکار با توان علمی و درونزا و پیشرفت پایدار ملت ایران است.
بیتردید، اینگونه اقدامات نهتنها اراده ملت و جامعه علمی را تضعیف نخواهد کرد، بلکه موجب انسجام بیشتر و عزم راسختر برای ادامه مسیر پیشرفت و خودکفایی در کشور خواهد شد.
دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری غرب آسیا ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار این عزیزان، خواستار محکومیت قاطع این اقدامات در جامعه دانشگاهی سراسر جهان، انجام تحقیقات مستقل و شفاف و پاسخگویی عاملان و آمران این جنایات هست.
بیشک تاریخ نشان خواهد داد که جنگ و ترور هرگز توان مقابله با حقیقت، علم و اراده ملتها را نخواهد داشت.
