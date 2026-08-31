به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شهر، در گوشه‌ای از غرب تهران، جایی که بلوار آیت‌الله کاشانی دارد سایه‌ برج‌هایش را بلند می‌کند، یک ایده‌ تازه از دل خاک بیرون آمده است. نامش «خانه‌ریز» است که می‌توان از طریق آن به تدریج و ریز ریز برای تامین مسکن در بستری امن پس انداز کرد.

نخستین جرقه‌های این طرح، به صورت یک پروژه ۵۴ واحد مسکونی و زیربنایی بیش از ده هزار مترمربع، در منطقه ۵ زده شده و حالا با این پروژه «خانه ریز»، تهران می‌تواند بر زخم دیرینه‌ بحران مسکن را کمی مرهم بگذارد.

اما سوالات زیادی درباره جزئیات پروژه «خانه ریز» وجود دارد که در این گزارش به شرح ذیل به آنها پاسخ داده شده است.

خانه ریز چیست و اجرای آن چه اهدافی دارد؟

خانه‌ریز پلتفرم بهره‌مندی مردمی از منافع حاصل از فروش و بعضاً بهره‌برداری از پروژه‌ها، املاک و اموال است که مسیری نوین در جهت فراهم‌سازی و تقویت بستر سرمایه‌گذاری اشخاص با سرمایه‌های کوچک در پروژه‌های معتبر و امن زیر نظر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد رسمی را تبیین می‌کند.

عواید حاصل از فروش یک صدم متر مربع از پروژه موضوع دارائی پایه با لحاظ ضوابط کلی منشور و بر اساس شرایط مندرج در قراردادهای اختصاصی هر پروژه (در بستر سکو) «خانه ریز» می‌گوید.

هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که با پرداخت هزینه و خرید خانه‌ریز در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند خریدار خانه ریز محسوب می‌شود.

به منظور ایجاد شفافیت در مفاهیم، اصول اجرایی و شرایط کلی این سرمایه‌گذاری، منشوری تهیه و تنظیم شده که مبنای قبول و تائید شرایط و اصول مذکور از سوی اشخاص جهت ورود و امضاء قرارداد آتی است.

این منشور جزء لاینفک تمامی قراردادهای اختصاصی هر پروژه است.

هدف از خانه‌ریز فراهم کردن امکان مشارکت اشخاص در منافع پروژه‌های ساختمانی در قالب واحدهای کوچک سرمایه‌گذاری ساز و کار ورود و خروج اشخاص در این پروژه‌ها و ایجاد سازوکار شفاف برای تخصیص و توزیع عواید حاصل از فروش تمام یا بخشی از پروژه‌ها است.

قیمت دقیق خانه ریز چقدر است؟

گام نخست عرضه پروژه مربوط به منطقه ۵ تهران است که نرخ آن ماهانه توسط کارشناسان رسمی قیمت گذاری و عرضه می‌شود و نرخ این ماه بر اساس گزارش اعلامی توسط کارشناسان رسمی معادل ۲۱۹ میلیون تومان به ازای هر متر مربع تعیین شده و در واقع قیمت هر خانه ریز معادل یک صدم مترمربع معادل ۲ میلیون و صد و نود هزار تومان است.

علت محدودیت در عرضه خانه ریز بر اساس هر کد ملی چیست؟

در حال حاضر روی هر کد ملی حداکثر ۱۰۰ خانه ریز عرضه‌ می‌شود. در مرحله فعلی برای بهره مندی از مشارکت حداکثری مردم و اینکه افراد بیشتری بتوانند خانه ریز خریداری کنند، محدودیت خرید بر اساس کد ملی گذاشته شده است. همچنین برای اینکه بتوان از موضوع سفته بازی جلوگیری کرد محدودیت سقف خرید تعیین شده است.

آیا امکان خرید خانه ریز در مناطق مختلف تهران وجود دارد؟

بله. این موضوع در حال برنامه ریزی است تا پروژه‌های مناطق مختلف شهرداری در بستر خانه ریز اجرایی و عملیاتی شود.

عرضه خانه ریز از چه زمانی آغاز شده و تا چه زمانی ادامه دارد؟

از ۲۰ مرداد طی یک فراخوان عرضه خانه ریز آغاز شد و عرضه ۱۵ هزار خانه ریز در ۳ مرحله صورت گرفت. عرضه خانه‌ریز ماهانه انجام می‌شود.

آیا برای همه هموطنان در سراسر کشور امکان خرید خانه ریز وجود دارد یا این موضوع فقط ویژه تهرانی‌ها است؟

از سراسر کشور امکان خرید خانه ریز وجود دارد فقط کافی است با کد ملی و شماره همراه وارد سامانه شهرزاد شوید و برای خرید اقدام کنید.

ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند خانه ریز بخرند؟

بله، در صورتی که به اینترنت ملی دسترسی داشته باشند.

آیا طرح خانه ریز نوعی پیش فروش خانه در تهران است؟

خیر. قیمت گذاری خانه ریز با فرض تکمیل و به قیمت تمام شده متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه است و با پیش فروش و تامین مالی متفاوت است، لذا محل امنی برای سرمایه گذاری در حوزه خرید مسکن محسوب می‌شود.

آخرین صاحب حق خانه‌ریز کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی که به لحاظ انجام معاملات متعدد بر روی خانه‌ریز، به عنوان آخرین صاحب حق خانه‌ریز محسوب می‌شود.

دارابی پایه چیست؟

پروژه یا دارایی که قرارداد اختصاصی آتی به پشتوانه آن منعقد می‌گردد و مبنای محاسبه عواید ذینفعان می‌باشد.

عواید پروژه چه مفهومی دارد؟

درآمد حاصل از فروش پروژه پس از کسر هزینه‌های قانونی و قراردادی مربوطه و حسب مورد عواید حاصل از بهره‌برداری و استفاده از دارائی پروژه، عواید پروژه نام دارد.

سکو و قرارداد اختصاصی هر پروژه در بستر خانه ریز به چه معنا است؟

سکو بستری است که منحصراً عرضه و انتقال خانه‌ریز در آن انجام و کلیه عملیات حقوقی، قراردادی، پرداخت‌ها در آن انجام می‌شود.

قرارداد اختصاصی هر پروژه نیز مد نظر است و جزئیات حقوق و تعهدات طرفین در هر پروژه در قالب قرارداد اختصاصی همان پروژه تعیین می‌شود و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

سایت خانه‌ریز کدام است؟

https://khanehriz.shahrzadcity.ir

ماهیت حقوقی خانه‌ریز چگونه است؟

خانه‌ریز یک واحد قراردادی برای تعیین سهم دارنده آن از عواید مالی حاصل از فروش یا حسب مورد بهره‌برداری و استفاده از تمام یا بخشی از دارائی‌های پروژه می‌باشد و خریداری خانه‌ریز هیچگونه مالکیت عینی، مفروز یا مشاع نسبت به عرصه، اعیان یا منافع ثبتی ملک موضوع پروژه ایجاد نمی‌کند.

نحوه مشارکت در خانه‌ریز چطور انجام می‌شود؟

سرمایه‌گذاری در خانه‌ریز از طریق انعقاد قرارداد اختصاصی مربوط به همان پروژه در بستر سکو انجام می‌شود. در قرارداد مربوطه، مشخصات پروژه، تعداد خانه‌ریزهای قابل عرضه، قیمت خرید، نحوه توزیع عواید مشخص خواهد شد.

پروژه‌های قابل ارائه در خانه‌ریز کدام‌اند؟

طرح خانه‌ریز این امکان را فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران در منافع مالی پروژه‌های ساختمانی با وضعیت‌های مختلف پیشرفت، بهره‌مند شوند بر این اساس پروژه‌هایی که در چارچوب این طرح ارائه می‌شوند می‌توانند در یکی از وضعیت زیر قرارداشته باشند

این دسته شامل پروژه‌هایی است که مراحل اولیه برنامه‌ریزی، اخذ مجوزها یا آماده‌سازی‌های لازم برای آغاز عملیات اجرائی را طی نموده و در آستانه شروع عملیات ساختمانی قراردارند مشارکت در این پروژه‌ها معمولاً با افق زمانی بلندتر همراه بوده و منافع آن پس از تکمیل و فروش پروژه محقق می‌گردد.

پروژه‌های در حال اجرا یا نیمه تمام کدام‌اند؟

این دسته شامل پروژه‌هایی است که عملیات ساختمانی آنها آغاز شده و بخشی از مراحل ساخت را طی نموده اند اما هنوز به مرحله تکمیل و عرضه نهایی نرسیده اند و مشارکت در این پروژه‌ها با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و زمان باقی‌مانده تا تکمیل، دارای افق زمانی میان‌مدت خواهد بود.

پروژه‌های تکمیل شده یا آماده فروش و پروژه‌های در حال بهره‌برداری چه شرایطی دارد؟

این دسته شامل پروژه‌هایی است که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده یا در مراحل پایانی تکمیل قراردارند و آماده عرضه یا فروش است.

پروژه‌های در حال بهره‌برداری نیز شامل پروژه‌هایی است که کلیه عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده و در حال بهره‌برداری می‌باشد. در این نوع پروژه‌ها معمولاً فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و تحقق عواید بسیار کوتاه‌تر خواهد بود و به‌صورت دوره‌ای عواید آن پرداخت می‌گردد.

فرآیند اجرائی طرح خانه‌ریز از عرضه تا تسویه نهایی چگونه است؟

فاز اول: عرضه و ثبت‌نام در سکو

در این مرحله، مشخصات پروژه (اعم از پروژه‌های شروع به ساخت، نیمه تمام یا کامل) به همراه تعداد خانه‌ریزهای قابل عرضه، قیمت هر واحد و پیش‌بینی برنامه زمان‌بندی در سکو منتشر می‌شود و متقاضیان پس از مطالعه منشور و پذیرش شرایط، اقدام به خرید تعداد درخواستی خانه‌ریز از طریق سکو و نهایتاً انعقاد قرارداد می‌نمایند.

فاز دوم: دوره مدیریت و تکمیل پروژه

پس از عرضه، پروژه وارد فاز عملیاتی شده و در این مرحله شرکت سرمایه‌گذاری شهر از طریق سکو گزارش‌های نوبه‌ای از وضعیت و پیشرفت پروژه را به اطلاع دارندگان خانه‌ریز می‌رساند مشخصات دقیق هر پروژه از جمله وضعیت و پیشرفت، زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، تعداد خانه‌ریزهای قابل عرضه و سایر شرایط مرتبط در سایت خانه‌ریز به اطلاع خریداران خانه‌ریز خواهد رسید.

فاز سوم: تخصیص و تقسیم عواید حاصل از فروش

پس از پایان پروژه و نهایی شدن بهره‌برداری، عواید به دو صورت زیر تخصیص می‌شود.

فروش: به منظور رعایت شفافیت و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده برای دارندگان خانه‌ریز، فروش واحدها از طریق مکانیزم حراج انجام می‌شود. پس از نهایی شدن فرایند حراج و وصول ثمن فروش پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی و هزینه‌های مربوطه، خالص عواید قابل توزیع، مشخص می‌شود.

بهره‌برداری: در این وضعیت بهره‌برداری از پروژه و تخصیص عواید به آخرین دارندگان خانه‌ریز به‌صورت مستمر انجام می‌گردد. ساز وکار بهره‌برداری متناسب با هر پروژه در سایت خانه‌ریز تعیین خواهد شد.

اصول محاسبه و توزیع منافع (عواید) چگونه در نظر گرفته شده است؟

عواید قابل تخصیص میان آخرین دارندگان خانه‌ریز بر اساس درآمد حاصل از پروژه و پس از کسر هزینه‌های قانونی و قراردادی مربوط به اجرای پروژه محاسبه می‌شود. سهم آخرین دارنده خانه‌ریز بر اساس تعداد خانه‌ریزهای تحت مالکیت قراردادی وی تعیین و پرداخت خواهد شد.

آیا امکان انتقال خانه‌ریز به اشخاص ثالث وجود دارد؟

آخرین دارنده خانه‌ریز می‌تواند در هر مرحله خانه‌ریز خود را در سکو در ازای دریافت مبلغ پرداخت‌شده و کسر کارمزد و هزینه‌های قانونی مربوطه، به قیمت توافقی به اشخاص ثالث واگذار نماید انتقال می‌بایست از طریق سکو و طی روند پیش‌بینی شده و پس از اخذ تأییدات مربوطه انجام شود. انتقال‌گیرنده با رعایت مفاد فوق، دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده در زمان انتقال خواهد بود.

اتمام پروژه در موضوع دارائی پایه و نحوه حراج چگونه است؟

با آغاز دوره اتمام پروژه طبق شرایط قرارداد و تکمیل مراحل ساخت و اخذ مدارک و اسناد مربوطه، شرکت سرمایه‌گذاری شهر متعهد است پیگیری لازم برای فروش کلیه واحدهای پروژه موضوع دارائی پایه از طریق حراج و یا فرایندی که در هر قرارداد تعیین می‌گردد، اقدام و نسبت به تقسیم منافع آن بین آخرین دارندگان خانه‌ریز به نسبت تعداد خانه‌ریز هر شخص طبق شرایط مندرج در قرارداد اختصاصی اقدام کند.

پرداخت منافع حاصل از حراج پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی به حساب اعلامی از سوی آخرین دارنده خانه‌ریز ظرف ۷۲ ساعت کاری پس از اعلام در سایت خانه‌ریز توسط شرکت سرمایه‌گذاری شهر انجام می‌شود.

فروش نهایی واحد یا واحدهای هر پروژه در پایان دوره سرمایه‌گذاری، به‌صورت دو مرحله‌ای و از طریق فرآیند حراج انجام می‌شود.

مرحله اول: حراج ویژه دارندگان خانه‌ریز

در این مرحله، واحد یا واحدهای پروژه از طریق حراج محدود و اختصاصی و صرفاً میان آخرین دارندگان خانه‌ریز همان پروژه عرضه می‌شود. شرایط حراج شامل قیمت پایه، مهلت شرکت در حراج و سایر ضوابط از طریق «سکو» اعلام خواهد شد. برنده این مرحله شخصی است که بالاترین پیشنهاد معتبر را ارائه دهد. در صورت انجام معامله، فرآیند فروش قطعی شده و تسویه مطابق مفاد این منشور و قرارداد انجام می‌پذیرد.

مرحله دوم: حراج عمومی

در صورتی که در مرحله اول، معامله نهایی نشود یا پیشنهاد قابل قبولی ارائه نگردد، یا به تشخیص سازمان منافع آخرین دارندگان خانه‌ریز به صورت منصفانه رعایت شود شرکت مجاز است واحد یا واحدهای مربوطه را از طریق حراج عمومی، اعم از حضوری یا الکترونیکی، از طریق «سکو» یا سایر روش‌های قانونی به فروش برساند. در این مرحله، فروش به شخصی که بالاترین پیشنهاد را ارائه دهد انجام خواهد شد.

پس از انجام فروش قطعی در هر یک از مراحل فوق و کسر هزینه‌ها و تعهدات مرتبط با پروژه، عواید حاصل متناسب با تعداد خانه‌ریزهای متعلق به آخرین دارندگان خانه‌ریز همان پروژه، میان آنان توزیع و تسویه خواهد شد.

الزامات مربوط به حفظ امنیت فضای سایبری چیست؟

مسئولیت حفظ و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور بر عهده دارنده آخرین خانه‌ریز بوده و باید رمز عبور خود را به نحوی انتخاب کند که به راحتی قابل هک و رمزگشایی نباشد همچنین باید به‌صورت مداوم حداقل دو ماه یک‌بار نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید. دارنده خانه‌ریز می‌بایست برای استفاده از پلتفرم سکو الزاماً از لینک https://khanehriz.shahrzadcity.ir استفاده کند. در زمان پرداخت آنلاین مبلغ خرید خانه‌ریزها دقت لازم را در خصوص درگاه بانکی داشته باشند و مسئولیت مستقیم در این خصوص بر عهده خریدار خواهد بود.

ملاک انجام خرید خانه‌ریز چه چیز در نظر گرفته شده است؟

ملاک انجام خرید خانه‌ریز در سکو واریز وجه معامله به حساب شرکت سرمایه‌گذاری شهر مندرج در سکو و درگاه آن است. از آنجایی که کلیه‌ مراحل خرید و پرداخت وجه توسط خریدار صورت می‌پذیرد چنانچه پس از اتمام مراحل خرید وجهی به حساب شرکت سرمایه‌گذاری وارد نشده باشد و یا به هر دلیلی از جمله ایرادات مربوط به سوییچ‌های بین‌بانکی، وجه معامله از حساب شرکت سرمایه‌گذاری شهر برداشت گردد، معامله در واقع انجام نشده تلقی می‌ شود و ضمن اطلاع‌رسانی به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از طریق پیامک، میزان خانه‌ریز مربوطه به کاربر انتقال‌دهنده عودت می‌شود.