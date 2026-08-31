حمایت از اقشار خاص کرج با کارت شهروندی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، در خصوص اجرای آزمایشی طرح رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: حمل‌ونقل عمومی در کرج به‌صورت آزمایشی و برای مدت ۶ ماه رایگان شده است.

وی افزود: در مصوبه شورای اسلامی شهر، چند تکلیف برای شهرداری تعیین شده که یکی از مهم‌ترین آنها انجام ممیزی دقیق و بررسی آثار ترافیکی، اقتصادی و اجتماعی این طرح است.

رحیمی محمودآبادی ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره ادامه‌دار شدن این طرح نیازمند محاسبه دقیق و استفاده از داده‌های واقعی است و باید مشخص شود رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی چه میزان استفاده از خودروهای شخصی را کاهش می‌دهد.

تأثیر طرح بر ترافیک و آلودگی هوا بررسی شود

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: باید میزان تأثیر این طرح بر کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نهایت کاهش آلودگی هوا به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی طرح گفت: باید بررسی شود رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی چه میزان بر درآمد و اقتصاد رانندگان خطوط تاکسی و سایر ناوگان حمل‌ونقلی در سطح شهر تأثیر می‌گذارد.

رحیمی محمودآبادی تصریح کرد: باید مشخص شود آیا این اقدام بدون پیش‌بینی منابع جبرانی پایدار، سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر را در تأمین هزینه‌های ضروری خود با چالش مواجه نمی‌کند.

حمایت هدفمند از اقشار خاص با کارت شهروندی

دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج نیز با اشاره به ابعاد اجتماعی طرح گفت: تهیه کارت شهروندی یکی از موضوعات مهم در این طرح است که با هدف حمایت و پشتیبانی از اقشار خاص در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: معلولان، جانبازان، سربازان، پاکبانان و سبزبانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان و همچنین افراد دهک‌های یک تا سه از جمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

رحیمی محمودآبادی خاطرنشان کرد: هدف این است که حمایت‌ها به‌صورت هوشمند و هدفمند در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی و برخی عوارض شهری ارائه شود.

تصمیم نهایی پس از پایان دوره آزمایشی

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج در پایان گفت: همزمان با بررسی آثار ترافیکی و اقتصادی این طرح، به دنبال شهری هستیم که در آن حرکت کردن، حق همه شهروندان باشد.

وی تأکید کرد: پارلمان شهری پس از گذشت ۶ ماه از اجرای آزمایشی رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی و انجام بررسی‌های کارشناسی دقیق، درباره دائمی شدن این طرح در سطح شهر تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

رحیمی محمودآبادی گفت: هدف مدیریت شهری از این بررسی‌ها، اتخاذ تصمیمی است که حداکثر رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.