  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

۱۵ فروردین؛ پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: ارزیابی صلاحیت داوطلبان روستایی، ۱۵ فروردین به پایان می‌رسد و نتایج از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور امروز (سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه) برگزار شد.

در این نشست آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات بررسی و ملاحظات حقوقی و قانونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در این نشست از پیشرفت مطلوب فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان خبر داد و گفت: ارزیابی صلاحیت داوطلبان روستایی طبق زمان‌بندی در روز ۱۵ فروردین به پایان می رسد و نتایج از طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعلام می شود.

محمدصالح جوکار گفت: داوطلبان حوزه های روستایی در صورت ردصلاحیت ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را با مستندات مورد نیاز در بخشداری ها و فرمانداری های محل خود ثبت کنند.

به گفته جوکار، هیئت‌های نظارت شهرستان ها یک هفته فرصت دارند تا با بررسی مجدد اعتراض ها، نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند و مطابق قانون این نظر فصل الخطاب خواهد بود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6787904
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها