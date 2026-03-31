۱۵ فروردین؛ پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور امروز (سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه) برگزار شد.

در این نشست آخرین تمهیدات برگزاری انتخابات بررسی و ملاحظات حقوقی و قانونی آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در این نشست از پیشرفت مطلوب فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان خبر داد و گفت: ارزیابی صلاحیت داوطلبان روستایی طبق زمان‌بندی در روز ۱۵ فروردین به پایان می رسد و نتایج از طریق فرمانداری ها به داوطلبان اعلام می شود.

محمدصالح جوکار گفت: داوطلبان حوزه های روستایی در صورت ردصلاحیت ۴ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را با مستندات مورد نیاز در بخشداری ها و فرمانداری های محل خود ثبت کنند.

به گفته جوکار، هیئت‌های نظارت شهرستان ها یک هفته فرصت دارند تا با بررسی مجدد اعتراض ها، نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کنند و مطابق قانون این نظر فصل الخطاب خواهد بود.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.