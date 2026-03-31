فرماندار تهران: ۱۱ داوطلب خبرگان رهبری در حوزه تهران تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نخستین میان‌دوره‌ای هفتمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران خبر داد.

خوش‌اقبال با اشاره به پایان فرآیند بررسی‌ها توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان اظهار کرد: نتایج مربوط به داوطلبان این دوره اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در این مرحله، از میان ۵۵ نفر ثبت‌نام‌کننده، ۱۷ نفر انصراف خود را اعلام کردند، افزود: در نهایت صلاحیت ۳۸ داوطلب مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۱ نفر تأیید صلاحیت شده و صلاحیت ۲۷ نفر دیگر احراز نشد.

فرماندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: فهرست اسامی افراد تأییدشده به‌زودی از طریق رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود.