به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد خواجه عضو فراکسیون توسعه و آزادسازی در پارلمان لبنان تاکید کرد: مقاومت لبنان در دفاع از کشور مقابل اشغالگران صهیونیست از موشک ها با بردهای مختلف استفاده می کند. مسیر زمینی نیز در آینده سرنوشت این جنگ را مشخص می کند.

وی افزود: تحولات امروزه در میدان عکس آن چیزی که نتانیاهو در گذشته مدعی شده بود ثابت می کند. اشغالگران نمی توانند امنیت شهرک های شمالی را تأمین کنند. صهیونیست ها امروزه اذعان دارند که هزینه این جنگ بالا است و شهرک نشینان صهیونیست زندگی خود را در پناهگاه ها به سر می برند.

خواجه تصریح کرد: برخی افراد به دنبال آن هستند در داخل لبنان اختلافاتی ایجاد کنند. ما هرگز اجازه رخ دادن آن را نخواهیم داد. مذاکره با رژیم صهیونیستی در قاموس سیاسی ما وجود ندارد.