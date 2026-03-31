تداوم بارش پراکنده باران در لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی امروز سه‌شنبه کماکان در ادامه فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان برای همه نقاط با شدت و ضعف بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ، در نواحی سردسیر و کوهستانی رگبار برف و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر ریزش کوه و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پوشش ابر و وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مرادپور، گفت: طی روز جمعه مجدداً با حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری انتظار می‌رود.

وی عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب دماها روند کاهشی را خواهند داشت.