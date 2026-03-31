  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

تداوم بارش پراکنده باران در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از تداوم بارش پراکنده باران در این استان طی امروز خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی امروز سه‌شنبه کماکان در ادامه فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان برای همه نقاط با شدت و ضعف بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ، در نواحی سردسیر و کوهستانی رگبار برف و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر ریزش کوه و... همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پوشش ابر و وزش باد پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

مرادپور، گفت: طی روز جمعه مجدداً با حاکمیت شرایط ناپایدار، برای اغلب نقاط استان وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری انتظار می‌رود.

وی عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب دماها روند کاهشی را خواهند داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها