امکان دریافت خدمات توانبخشی در منزل برای جانبازان جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب‌الدین فلاح، مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌شده با معاونت بهداشت و درمان بنیاد، تأمین خدمات در منزل و تجهیزات توانبخشی برای عزیزانی که در جنگ رمضان احراز جانبازی از مبادی قانونی دریافت کرده‌اند با تأیید مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان انجام می‌شود.

خدمات در منزل همچون فیزیوتراپی، پانسمان و... و خدمات توانبخشی شامل ویلچر، واکر و… توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها به این عزیزان با تأیید مدیرکل استان ارائه می‌شود.