پیام تسلیت بنیاد شهید در پی شهادت دریابان شهید «علیرضا تنگسیری»

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی شهادت دریابان پاسدار شهید «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر فرمانده کل قوا تسلیت گفت و برای خانواده داغدار و همرزمان دلاور ایشان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
متن پیام تسلیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ
دشمنان متجاوز با خوی تروریستی و وحشیانه خود که تمام فتنهها و معادلههای آنان در این جنگ تحمیلی شکست خورده است، گمان میبرند که با ترور و به شهادت رساندن فرماندهان شجاع و باصلابت ایران اسلامی، تاکتیکهای میدان را برهم میزنند. آنان این جنایات را بارها تکرار نموده و هر مرتبه محکوم به شکست بودهاند.
دشمن آمریکایی- صهیونی در اقدام تروریستی دیگری دست پلید خود را به خون پاک دریابان پاسدار «شهید علیرضا تنگسیری»، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغشته نمود اما این رسم شهیدان است که شهادت، تدوام راه آنان خواهد بود.
شهید قهرمان دریابان تنگسیری، فرماندهی شجاع، مدبر، هممسلک دلیران تنگستان و جاننثار ملت غیور و مقاوم ایران بود که از همان ابتدای جنگ رمضان، هیمنه دشمنان در جنگ دریایی را درهم کوبید و آنان را وادار به عقبنشینی نمود. در وصف رشادتهای این سردار پرافتخار همین بس که با مدیریت تنگه هرمز نه تنها دشمن جنایتکار که تمام دنیا را متحیر نمود. اینک یاران این فرمانده شهید والامقام، استوار ایستادهاند و با عنایت پروردگار و به مدد ایمان خود، شکستی سخت را برای دشمنان تدارک دیدهاند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهادت دریابان پاسدار شهید «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محضر فرمانده کل قوا تسلیت عرض مینماید و برای خانواده داغدار و همرزمان دلاور ایشان صبر و شکیبایی مسألت دارد. به یقین پروردگار متعال یاریگر رزمندگان استوار ایران اسلامی است.
