یه گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی یوسفی در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله آمریکایی صهیونی به حسینیه اعظم زنجان عنوان کرده است: بامداد امروز برگ دیگری بر سیاهه جنایات بیحد و مرز دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در پایتخت شور و شعور حسینی رقم خورد. حسینیهی اعظم زنجان، این نماد دیرسال آیینداری و جلوهگاه سلوک دینی مردمان این دیار، که در تاریخ چند صد ساله خود جایگاه دومین قربانگاه جهان اسلام را نیز دارد، آماج حمله و هتک حرمت دشمن زبون گردید.
اما قصه، آنگونه که خیال کردهاند نیست! یزیدیان زمان، پس از شکست در میدان نبرد با رزمندگان اسلام، به دامان خواری خزیده و باورهای مردم را نشانه گرفتهاند؛ غافل از آنکه "نور حسینی" خاموشی نمیپذیرد و این باطل است که محکوم به اضمحلال و نابودیست.
مردمی که هر ساله مُقدّرات دنیوی و اخروی عمرشان را در دستهی عظیم یومالعباس حسینیهی اعظم تجدید میکنند، در مسیر جهاد و مقاومت لحظهای سستی به خود راه نخواهند داد. دشمنانِ گرفتار در تاریکی، که در زندگی تباهشان رسواییهایی چون ماجرای "اپستین" را رقم زدهاند، هرگز توان رویارویی با دلهای پاک مؤمنان را ندارند.
ما زنجانیها یکصدا میگوییم:
یل یاتار، طوفان یاتار
یاتماز حسینین پرچمی
کاخ نامردان یاتار
یاتماز حسینین پرچمی
و یقین داریم که کاخ نامردان فروخواهد ریخت و پرچم حسینی نه بر زمین میماند و نه فرومیافتد؛ تا روز قیامت بر عرش زمین و آسمان برافراشته خواهد بود.
نظر شما