رویداد سینمایی قطر به شکل آنلاین در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فاطمه حسن الرمیحی، مدیرعامل موسسه فیلم دوحه، ارائه آنلاین جشنواره «قمره» ۲۰۲۶ را به معنای نشان‌دهنده مقاومت قطر در تداوم فرهنگی خواند.

مرکز رشد صنعت فیلم عرب «قمره» در موسسه فیلم دوحه که به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، به عنوان یک رویداد حضوری کنار گذاشته شده و به صورت آنلاین در حال برگزاری است ۴۹ پروژه از ۳۹ کشور را از ۲۷ مارس تا ۸ آوریل(۸ تا ۱۹ فروردین) به صورت دیجیتال نمایش می‌دهد.

این فیلم‌ها که در «قمره» به مدیران صنعت و جشنواره‌ها معرفی می‌شوند در مرحله فیلمبرداری هستند و بنابراین احتمالاً به زودی در جشنواره‌ها به نمایش درخواهند آمد.

از جمله فیلم‌های بلند این رویداد «لوله‌ها» درامی درباره یک کارمند بازنشسته اداره آب که تحت فشار برای بازگرداندن آب به روستای آرام خود است، به کارگردانی کریم قاسم، عکاس و کارگردان لبنانی ساکن بروکلین؛ «فوشی: شادی در چهار فصل» ساخته کیو جیونگ‌جیونگ، فیلمساز و هنرمند چینی، که چهار داستان سیچوان را که هزاران سال قدمت دارند و از طریق زبان جهانی غذا و جشن به هم مرتبط می‌شوند، به هم پیوند می‌دهد؛ «رادیستزیا» ساخته جایرو بوآسیه اولاو، کارگردان شیلیایی، درباره نوجوانی به نام جودیت که استعداد یافتن آب زیرزمینی در شهری که دچار خشک‌سالی شده؛ و «خانه باد» اولین فیلم بلند برنارد آگوسته کومو یانگهو، فیلمساز کامرونی ساکن فرانسه، که در پایتخت کامرون اتفاق می‌افتد و درباره زنی مسن است که با تنهایی دست و پنجه نرم می‌کند، هستند.

مستندهایی که در «قمره» به نمایش در می‌آیند عبارتند از: «انقلابیون هرگز نمی‌میرند» ساخته مهند یعقوبی کارگردان فلسطینی، که درباره آرشیوهای ژوسلین صعب، روزنامه‌نگار فقید لبنانی‌است؛ «باردی» ساخته طلا حدید، کارگردان مراکشی درباره مردانگی و تحول و برادری سوارکاران؛ و فیلم «وقتی خبرها تو را خبر می‌کنند» ساخته‌ حمد سالم الهاجری، فیلمساز ساکن قطر، درباره‌ روزنامه‌نگارانی که در مناطق جنگی خاورمیانه کار می‌کنند.

«قمره»، که در زبان عربی به معنای «دوربین» است، در دوره‌ ۲۰۲۵ فیلم «کیک رئیس‌جمهور» ساخته‌ کارگردان عراقی حسن هادی را به نمایش گذاشت که در ادامه برنده‌ جایزه‌ دوربین طلایی جشنواره کن شد و در میان دیگر آثار برجسته، در فهرست نهایی بهترین فیلم بلند بین‌المللی جوایز اسکار ۲۰۲۶ قرار گرفت.

قرار بود دوازدهمین دوره‌ این رویداد از ۲۷ مارس تا یکم آوریل در موزه‌ هنر اسلامی دوحه و همچنین در محله‌ مشیرب در مرکز شهر با حضور دیه‌گو لونا، گائل گارسیا برنال، آلیس دیوپ، فوزی بن‌سعیدی و گوستاوو سانتائولالا، که برای ارائه‌ کلاس‌های آموزشی و راهنمایی فیلمسازان استخدام شده بودند، برگزار شود.

انتظار می‌رفت حدود ۲۰۰ مدیر سینمایی بین‌المللی برای شرکت در جشنواره «قمره» به دوحه سفر کنند. الیا سلیمان، فیلمساز فلسطینی، مشاور هنری موسسه هنری دوحه است.