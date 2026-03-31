حمله به دانشگاه نشانه استیصال دشمن؛ دانش با موشک از بین نمی رود

دکتر غلامرضا حسن زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه محل تفکر و محلی است که دانشجویان در آنجا اندیشیدن، تفکر نقاد و روش های حل مسئله را فرا می گیرند. بنابراین جایگاه دانشگاه جایگاه مهمی است.

وی افزود: به ویژه در کشور ما جایگاه دانشگاه بسیار مهم است و می بینیم که نقش دانشگاه در فناوری هایی که امروز از آن استفاده می شود بسیار بارز و جدی است. امروز قدرتی که در زمینه های متعدد پیدا کرده ایم و مردم می توانند آن را مشاهده کنند بیانگر این است که دانشگاه های کشور توانسته اند در تربیت نیروی اصلی کشور نقش خود را درست ایفا کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: تلاش دشمن این است که دانشگاه ها را مورد حمله قرار دهد و مرکز تفکر و اندیشیدن را مورد هدف قرار دهد و این نشانه استیصال دشمن آمریکایی – صهیونی است که جایگاه تفکر انسان ها را مورد هدف قرار می دهد.

وی گفت: دشمن از این مسئله غافل است که دانشگاه های ما به گونه ای طراحی شده اند که اگر یک دانشمند و استاد دانشگاه ما ترور شود هزاران انسان را تربیت کرده که می توانند از آن استاد بهتر کار را پیش ببرند. در این روزها شاهد بودیم که هر استاد و دانشمندی که ترور شده، دانشمند دیگری جایگزین آن شده و بهتر از قبل هم کار را پیش می برد.

حسن زاده یادآور شد: دلیل این امر این است که رویکرد ما در دانشگاه ها این است که هر دانشجویی باید از استاد خودش هم بهتر باشد. استادی موفق است که دانشجویان اش از او توانمندتر باشند. این اتفاق در کشور ما رخ داده است و اساتید ما در دانشگاه ها به گونه ای دانشجویان را تربیت کرده اند که مشکلات کشور را رفع کنند و روش حل مسئله را یاد گرفته اند.

وی گفت: دانشگاه های کشور مراکزی هستند که اندیشیدن را به خوبی به دانشجویان یاد داده اند. با زدن دانشگاه ها، ساختمان را تخریب می کنند اما نمی توانند قدرت اندیشیدن و حل مسئله را از دانشگاه ها بگیرند.