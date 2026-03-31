۶۹۰۰ هکتار از شالیزارهای جویبار آماده کشت برنج شدند

عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر از شخم و شیار ۶۵ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای آمادهسازی بستر تولید برنج در این منطقه انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار افزود: تاکنون با تلاش کشاورزان و حمایتهای جهاد کشاورزی، ۶۵ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان، شامل کشت دوم، شخم و شیار شده است.
وی با اشاره به اینکه جویبار دارای ۱۰ هزار و ۶۶۰ هکتار اراضی شالیزاری است، تأکید کرد: شخم و شیار به موقع اراضی این شهرستان به کاهش جمعیت آفات، کنترل علفهای هرز، بهبود تهویه خاک و افزایش نفوذپذیری آب کمک زیادی خواهد کرد.
رحیمی اظهار داشت: تا کنون از مجموع اراضی شالیزاری شهرستان جویبار، شش هزار و ۹۰۰ هکتار شخم و شیار شده است که از این میزان شش هزار و ۸۸۰ هکتار با تراکتور و ۲۰ هکتار با تیلر انجام شده است.
وی افزود: امیدواریم با ارائه خدمات مناسب و به موقع به کشاورزان، بتوانیم با حمایتهای لازم به تولید پایدار و بالاترین سطح تولید برنج دست یابیم.
