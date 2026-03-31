خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در میان دشتهای وسیع و تاریخی بیجار، روستایی آرام اما سرشار از روایتهای کهن، این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است؛ صلواتآباد، روستایی که تاریخ در تار و پود آن تنیده شده و هر بنای آن حکایتی از روزگار صفویان را بازگو میکند.
نوروز، فرصتی دوباره فراهم کرده تا این روستای کمتر شناختهشده، جلوههای پنهان خود را به نمایش بگذارد؛ جلوههایی که اکنون با آغاز طرحهای توسعهای، در مسیر احیا و شکوفایی قرار گرفتهاند.
صلواتآباد نهتنها یک سکونتگاه روستایی، بلکه گنجینهای از میراث فرهنگی و تاریخی است که در صورت توجه و برنامهریزی صحیح، میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در غرب کشور تبدیل شود.
در این میان، اجرای پروژههای جدید با محوریت احیای آثار تاریخی، نویدبخش آیندهای متفاوت برای این منطقه است.
آغاز «خانه من»؛ نقطه عطفی در توسعه گردشگری روستا
کلنگزنی پروژه گردشگری و فرهنگی «خانه من» را میتوان نقطه عطفی در مسیر توسعه صلواتآباد دانست؛ طرحی که با هدف احیای حمام تاریخی صفوی، حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد بسترهای اشتغال پایدار تعریف شده است.
این پروژه، علاوه بر بازسازی یکی از مهمترین بناهای تاریخی روستا، به دنبال فعالسازی ظرفیتهای بومی بهویژه در حوزه صنایعدستی و فرشبافی است؛ حوزهای که نقش مهمی در اقتصاد خانوارهای روستایی، بهخصوص زنان، ایفا میکند.
محبوبه احمدی، یکی از زنان فعال در حوزه صنایعدستی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالها بلاتکلیفی این بنای تاریخی میگوید: این حمام سالها به حال خود رها شده بود و هر روز بیشتر از قبل آسیب میدید. حالا که قرار است مرمت شود، امید تازهای در دل مردم روستا شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه رونق گردشگری میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، افزود: اگر گردشگر به روستا بیاید، ما هم میتوانیم محصولات دستبافت خود را عرضه کنیم و درآمدی داشته باشیم. این موضوع برای زنان روستا بسیار مهم است.
روایت مردم از امید به ماندگاری و اشتغال
مردم صلواتآباد، بیش از هر چیز، این پروژه را فرصتی برای ماندگاری نسل جوان در روستا میدانند. محمد رحمانی، از ریشسفیدان روستا، با نگاهی به گذشته و آینده میگوید: پل و قلعه صلواتآباد شناسنامه ما هستند؛ یادگار پدرانمان که هر کدام داستانی برای گفتن دارند. وقتی میبینیم این آثار مورد توجه قرار گرفتهاند، احساس دلگرمی میکنیم.
وی ادامه میدهد: بزرگترین آرزوی ما این است که جوانان روستا بتوانند در همینجا شغل پیدا کنند و مجبور نباشند برای کار به شهرهای دیگر مهاجرت کنند اگر گردشگری رونق بگیرد، همه مردم از آن بهرهمند خواهند شد.
این نگاه، بیانگر پیوند عمیق میان توسعه گردشگری و پایداری اجتماعی در مناطق روستایی است؛ جایی که هر پروژه عمرانی، میتواند نقشی تعیینکننده در آینده یک جامعه کوچک ایفا کند.
میراث فرهنگی، محور توسعه پایدار
در همین راستا، فرماندار شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت این پروژه، آن را فراتر از یک طرح عمرانی صرف میداند و اظهار میکند: حمام تاریخی صفوی در صلواتآباد، تنها یک بنای قدیمی نیست، بلکه نمادی از هویت، فرهنگ و سبک زندگی مردم این منطقه در گذشته است.
کاظم کاظمی با اشاره به نقش این پروژه در جذب گردشگر افزود: احیای این بنا میتواند به ایجاد یک جاذبه منحصربهفرد گردشگری منجر شود و در کنار آن، فرصتهای شغلی متعددی برای مردم منطقه ایجاد کند.
فرماندار بیجار همچنین بر نقش صنایعدستی در این مسیر تأکید کرده و میگوید: حمایت از فرشبافی و سایر هنرهای بومی، بهویژه برای زنان، میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی روستا کمک کند.
به گفته وی، سرمایهگذاری در حوزه میراث فرهنگی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در مناطق کمتر برخوردار است.
پل تاریخی صلواتآباد؛ روایتگر شکوه معماری صفوی
وی اضافه کرد: در کنار پروژه «خانه من»، صلواتآباد از ظرفیتهای تاریخی کمنظیری برخوردار است که هر یک میتواند به تنهایی جاذبهای مهم برای گردشگران باشد.
فرماندار بیجار بیان کرد: پل تاریخی این روستا، یکی از این آثار ارزشمند است که با معماری خاص خود، یادآور پلهای مشهور دوران صفوی در اصفهان است.
کاظمی خاطر نشان کرد: این پل که با استفاده از قلوهسنگ و آجر ساخته شده، دارای جانپناههایی است که علاوه بر کارکرد حفاظتی، جلوهای زیباشناختی به آن بخشیدهاند و بازسازی این اثر در سال ۱۳۷۹، موجب شد تا بار دیگر به چرخه بازدید گردشگران بازگردد.
وی اضافه کرد: ثبت این پل در فهرست آثار ملی کشور در سال ۱۳۷۷، نشاندهنده اهمیت تاریخی و فرهنگی آن است؛ اثری که امروز بهعنوان یکی از شاخصترین جاذبههای منطقه، میزبان علاقهمندان به تاریخ و معماری است.
قلعه صلواتآباد؛ استواری تاریخ در گذر زمان
در کنار پل تاریخی، قلعه صلواتآباد نیز بهعنوان یکی دیگر از یادگارهای ارزشمند دوران صفویه، جلوهای خاص به این روستا بخشیده است. این قلعه با ۹ برج و بارو و ساختاری مستحکم، همچنان پس از گذشت قرنها، پابرجا باقی مانده است.
پایههای سنگی و بدنه خشت و گل این بنا، نشاندهنده مهارت معماران گذشته در استفاده از مصالح بومی و سازگار با اقلیم منطقه است. بازدید از این قلعه، نهتنها یک تجربه گردشگری، بلکه سفری به اعماق تاریخ و آشنایی با سبک زندگی و ساختارهای دفاعی گذشته به شمار میرود.
این اثر تاریخی، بهخوبی روایتگر فراز و نشیبهای تاریخی منطقه بیجار گروس است و میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران فرهنگی ایفا کند.
صلواتآباد امروز در نقطه تلاقی گذشته و آینده ایستاده است؛ جایی که میراث کهن صفوی، در کنار برنامههای توسعهای جدید، چشماندازی روشن برای این روستا ترسیم کرده است.
اگرچه مسیر تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری شناختهشده، نیازمند زیرساخت، سرمایهگذاری و تداوم حمایتهاست، اما آنچه بیش از همه در صلواتآباد به چشم میآید، امید و انگیزهای است که در میان مردم آن جریان دارد.
احیای حمام صفوی، رونق صنایعدستی، حضور گردشگران و معرفی هرچه بهتر این گنجینه تاریخی، میتواند آیندهای متفاوت برای این روستا رقم بزند؛ آیندهای که در آن، صلواتآباد نهتنها بهعنوان مقصدی برای سفر، بلکه بهعنوان الگویی موفق از پیوند میراث فرهنگی با توسعه پایدار در غرب کشور شناخته خواهد شد.
