هشدار کارشناسان نظامی: تجاوز زمینی آمریکا علیه ایران تبعات سنگینی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه آمریکایی هیل گزارش داد، کارشناسان نظامی و سیاستمداران نسبت به تبعات هرگونه تجاوز زمینی آمریکا علیه خاک ایران هشدار داده و تاکید کرده اند که این اقدام می تواند باعث شود ایران شدیدتر واکنش نشان دهد.

بر اساس این گزارش، ایران سلاح ها و تاکتیک هایی در اختیار دارد که می تواند ضربات سنگینی به نظامیان آمریکا و منافع این کشور در منطقه وارد آورد.

در این گزارش آمده است، برایان کلارک پژوهشگر پژوهشکده هدسون تاکید کرد که نظامیان آمریکایی با مقاومت شدید نیروهای ایرانی در جزیره خارگ رو به رو خواهند شد. جو کاستا عضو شورای آتلانتیک نیز گفت: نباید از موشک ها، پهپادها، مین ها و شهپادهای ایرانی در این جنگ غافل شد.

جان هافمن عضو پژوهشکده کاتو نیز تاکید کرد، تجاوز زمینی آمریکا می تواند باعث گسترده تر شدن حملات ایران علیه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه شود که تأثیر بدتری بر بازار انرژی جهان خواهد گذاشت.