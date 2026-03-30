جهانگیری: اشغالگران برای تصرف خارک باید از دریای خون بگذرند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم در گفتگویی و در واکنش به تهدید دشمن برای حمله به جزیره خارک، گفت: اظهارات رئیسجمهور آمریکا صرفا تهدید است، ترامپ از روزی که بر سر کار آمده است، مدام راهبرد «صلح از موضع قدرت» را تکرار میکند که ممکن است راهبردی شناخته شده در میان سیاستمداران باشد، اما «صلح از موضع بلوف» یا صلح از موضع سخن بیحساب گفتن و آتش زدن به مبانی اولیه حقوق بینالملل، حقوق بشر و حقوق انسانی، هرگز صلح از موضع قدرت تلقی نمیشود. ترامپ تصور میکند چون بمب و موشک دارد، میتواند زیرساختهایی را که نیاز اولیه آرامش و رفاه یک ملت است، تخریب کند اما این صلح از موضع قدرت نیست بلکه صلح از موضع قدرت، در میدان نبرد مشخص میشود.
وی ادامه داد: یکی از میدانهای نبرد حتما میدان نبرد زمینی است و بزرگترین اشتباه آمریکا پس از شروع جنگ این خواهد بود که به صورت زمینی وارد ایران شود و فرقی نمیکند جزیره خارک یا هر جزیره دیگری باشد. زمانی برخی کشورها خط و نشان میکشیدند که ممکن است یکی از جزایر ایران را اشغال کنند و مسئولان در زمان جنگ پاسخ میدادند که «اشغالگران برای اشغال یک وجب از خاک ایران باید از دریای خون عبور کنند»؛ این جمله همچنان پاسخ قطعی ایرانیان است. لذا این گونه نیست که آنها بتوانند یک وجب از خاک ایران را بگیرند و تصور کنند که میتوانند آن را نگه دارند و با فشار، ایران را وادار به تسلیم کنند.
معاون اول دولت روحانی تاکید کرد: این تصور رئیسجمهور آمریکا که میتواند بخشی از خاک کشوری مانند ایران را با چند صد هزار نیروی مسلح آموزش دیده و میلیونها انسان پشتیبان نیروهای مسلح تصرف کند، یک «اشتباه راهبردی» است. البته که نیروهای مسلح ما همین تهدید را نیز جدی میگیرند و برای پیشگیری و مقابله با آن برنامهریزی میکنند، اما من فکر میکنم تهدید ترامپ در حد یک بلوف است و ورود به این عرصه برای وی و هم پیمانانش بسیار پرهزینه خواهد بود. مصلحت آمریکا در این است که وارد چنین اشتباهی در این جنگ نشود و به دور از فشارهای رژیم صهیونیستی، یک راه حل عاقلانه برای خارج شدن از باتلاق خودساخته انتخاب کند.
