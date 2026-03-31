  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

عراقچی: ادعای پرتاب موشک از طرف ایران به سوی ترکیه کاملا بی‌اساس است

وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه، گزارش‌های منتشره از سوی برخی منابع مبنی بر پرتاب موشک از طرف ایران به سوی ترکیه را کاملا بی‌اساس خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی، در خصوص آخرین تحولات جاری در منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اجلاس چهار جانبه اخیر با حضور وزرای امور خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر در اسلام آباد، بر حمایت کشورهای منطقه از توقف جنگ و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین وضعیت جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن جنایات ارتکابی متجاوزان به‌ویژه حمله به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، ابنیه تاریخی و فرهنگی، زیرساخت‌های تولیدی و انرژی و نیز مناطق مسکونی تاکید کرد و تصریح نمود: لفاظی‌های مقامات آمریکایی در تهدید آشکار به حمله به زیرساخت‌های انرژی و تولیدی ایران فی نفسه تهدیدی جنایتکارانه و نشانه بی‌اعتنایی واضح دولت آمریکا به مبانی بنیادین حقوق بین‌الملل و اصول انسانی است و ضروری است جامعه جهانی واکنشی قاطع نسبت به آن نشان دهد.

عراقچی گزارش‌های منتشره از سوی برخی منابع مبنی بر پرتاب موشک از طرف ایران به سوی ترکیه را کاملا بی‌اساس خواند و ضمن هشدار نسبت‌ به تکرار عملیات‌های پرچم دروغین از سوی دشمنان صلح و دوستی منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به رعایت اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ترکیه می‌داند و آماده همکاری مشترک فنی برای بررسی هرگونه ادعای احتمالی است.

کد مطلب 6788151
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      4 1
      پاسخ
      ایران خواستار جنگ نبود ولی متاسفانه یه عده می خوان جنگ رو ادامه دار کنندایران چاره ای جزء دفاع ندارد
    • IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      5 1
      پاسخ
      نفاق افکنی حیله ترامپ کودک خوار خبیث و نتانیابوی منحوس است این ها شاگردان روباه پیر هستند
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      3 1
      پاسخ
      مرگ بر منافق
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      نیروهای تروریستی آمریکایی در خاک ترکیه چه غلطی می کنند؟

