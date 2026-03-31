به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی، در خصوص آخرین تحولات جاری در منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اجلاس چهار جانبه اخیر با حضور وزرای امور خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان و مصر در اسلام آباد، بر حمایت کشورهای منطقه از توقف جنگ و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین وضعیت جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن جنایات ارتکابی متجاوزان به‌ویژه حمله به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، ابنیه تاریخی و فرهنگی، زیرساخت‌های تولیدی و انرژی و نیز مناطق مسکونی تاکید کرد و تصریح نمود: لفاظی‌های مقامات آمریکایی در تهدید آشکار به حمله به زیرساخت‌های انرژی و تولیدی ایران فی نفسه تهدیدی جنایتکارانه و نشانه بی‌اعتنایی واضح دولت آمریکا به مبانی بنیادین حقوق بین‌الملل و اصول انسانی است و ضروری است جامعه جهانی واکنشی قاطع نسبت به آن نشان دهد.

عراقچی گزارش‌های منتشره از سوی برخی منابع مبنی بر پرتاب موشک از طرف ایران به سوی ترکیه را کاملا بی‌اساس خواند و ضمن هشدار نسبت‌ به تکرار عملیات‌های پرچم دروغین از سوی دشمنان صلح و دوستی منطقه، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به رعایت اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ترکیه می‌داند و آماده همکاری مشترک فنی برای بررسی هرگونه ادعای احتمالی است.