طرح مشترک چین و پاکستان برای حل بحران در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پاکستان و چین با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند، ۲ کشور طرحی متشکل از ۵ بند برای بازگرداندن امنیت به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تدوین کرده اند.

در این بیانیه آمده است: ما خواهان توقف فوری حملات در منطقه هستیم. همچنین خواهان از سر گیری حرکت عادی کشتی ها در تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن هستیم.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: چین و پاکستان از تمام طرف های درگیر می خواهند حملات علیه اهداف غیرنظامی را متوقف کنند. حمایت از حاکمیت ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و استقلال ملی آنها مهم است.

در این بیانیه آمده است: گفتگو و دیپلماسی تنها راه برای حل بحران کنونی در منطقه است. از تمام طرف ها می خواهیم از امنیت کشتی ها و نیروهای آن ها در تنگه هرمز محافظت کنند. ما خواهان اعطای مجوز عبور کشتی های غیرنظامی و تجاری در سریع ترین زمان و به صورت امن هستیم.

آنها همچنین بر ضرورت رساندن کمک های انسانی به تمام مناطق جنگ زده و عدم استفاده از زور و تهدید حین برگزاری مذاکرات صلح تاکید کردند.