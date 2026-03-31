محکومیت تجاوز آمریکا و اسرائیل از سوی کارگران پیمانکاری مخابرات

به گزارش خبرنگار مهر، کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگری کارگران پیمانکاری مخابرات ایران که نمایندگی بیش از چهل هزار نیروی متخصص و تحصیلکرده در سراسر کشور را بر عهده دارد، با صدور بیانیهای حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و آسیبهای ناشی از آن بر امنیت مردم و زیرساختهای حیاتی کشور به ویژه شبکههای ارتباطی را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه با اشاره به نقش حیاتی شبکههای ارتباطی به عنوان شریان مدیریت کشور در شرایط بحران و تهدید آمده است: کارکنان مخابرات در سختترین شرایط، همراه مردم و حافظ پایداری ارتباطات ملی بودهاند و با مسئولیتپذیری بالا، تلاش کردهاند تا خللی در این حوزه ایجاد نشود.
کانون کارگران پیمانکاری ضمن یادآوری مشکلات مزمن در نظام پیمانکاری از جمله عدم امنیت شغلی و دستمزدهای پایین، تصریح کرد: متخصصان مخابرات علیرغم وضعیت سخت معیشتی، متعهدانه در میدان خدمت ماندهاند و نمیگذارند ارتباطات کشور مختل شود.
در ادامه، با توجه به آثار تجاوزات اخیر بر زیرساختها و فشارهای اقتصادی بر جامعه کارگری، این تشکل صنفی نقش حیاتی نیروهای فنی مخابرات را در چنین شرایطی برجسته دانسته و تاکید کرده است: حفظ پایداری شبکههای ارتباطی بدون توجه جدی به وضعیت کارگران پیمانکاری ممکن نیست.
کانون کارگران پیمانکاری مخابرات با درخواست از دولت و مجلس برای حذف واسطههای پیمانکاری و ایجاد امنیت شغلی از طریق قرارداد مستقیم، خواستار اقدام عاجل برای حل این مشکلات شد.
در پایان این بیانیه آمده است: کارگران پیمانکاری مخابرات ایران خود را متعهد به صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور میدانند و حتی در شرایط دشوار از مسئولیت حرفهای و ملی خود عقب نخواهند نشست.
