۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

قیمت خرید تضمینی گندم تا ۴۹.۵ هزار تومان تعیین شد

معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصول بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی از نهایی شدن قیمت خرید تضمینی گندم و فراهم شدن شرایط لازم برای خرید این محصول از کشاورزان خبر داد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با کیفیت محصول بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است.

وی افزود: با اصلاحات انجام‌شده در شیوه قیمت‌گذاری، مبلغی نیز به قیمت هر کیلوگرم گندم افزوده شده تا شرایط فروش محصول برای کشاورزان مناسب‌تر شود و انگیزه عرضه گندم افزایش یابد.

فتحی با اشاره به بارندگی‌های مناسب و بهبود وضعیت تولید در سال جاری اظهار کرد: با توجه به شرایط تولید و اقدامات پشتیبانی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز ۱۰ میلیون تن عبور کند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

