قیمت خرید تضمینی گندم تا ۴۹.۵ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی از نهایی شدن قیمت خرید تضمینی گندم و فراهم شدن شرایط لازم برای خرید این محصول از کشاورزان خبر داد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با کیفیت محصول بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است.

وی افزود: با اصلاحات انجام‌شده در شیوه قیمت‌گذاری، مبلغی نیز به قیمت هر کیلوگرم گندم افزوده شده تا شرایط فروش محصول برای کشاورزان مناسب‌تر شود و انگیزه عرضه گندم افزایش یابد.

فتحی با اشاره به بارندگی‌های مناسب و بهبود وضعیت تولید در سال جاری اظهار کرد: با توجه به شرایط تولید و اقدامات پشتیبانی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز ۱۰ میلیون تن عبور کند.