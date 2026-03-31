راهیابی ۱۲ تکواندوکار به اردوی تیم ملی با درخشش کیانی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها با هدف حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا عصر دوشنبه دهم فروردین ماه با نظارت مستقیم دکتر مهدی نوایی سرپرست فدراسیون تکواندو و با حضور طلعت مرادی نایب رئیس بانوان، مریم آذرمهر عضو کمیته و ناظر فنی تیم های ملی بانوان به میزبانی هیات تکواندو استان گیلان برگزار شد.

مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته میهمان ویژه این رقابت‌ها بود که با حضور در محل برگزاری این رقابت ها ضمن تماشای مسابقات دقایقی با سرپرست فدراسیون تکواندو گفتگو کرد.

در پایان این رقابت ها معصومه رنجبر، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، نسترن ولیزاده، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، فاطمه احمدی، فرشته فتحی، الهام حقیقی، تینا مدانلو و ساینا کریمی به مرحله نهایی اردوی آماده سازی راه پیدا کردند.

بر اساس اعلام مهروز ساعی سرمربی تیم ملی، ملی پوشان به مدت دو هفته تمرینات خود را پیگیری کرده و پس از آن مرحله نهایی رقابت های انتخابی با هدف معرفی هشت تکواندوکار اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی خواهند شد.

آزاده یاسایی و شیما خلیل ارجمندی مربیان تیم ملی بانوان با هدایت ساعی می باشند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۳۱ اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه در مغولستان برگزار خواهد شد.