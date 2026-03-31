حضور مردم در خیابان ها نشانه پایداری است 

سردار حسینعلی یوسفعلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وفاداری مردم به امام، شهدا و ارزش‌های انقلاب همواره مایه دلگرمی مسئولان بوده و حضور مردم در عرصه‌های مختلف، جلوه‌ای از تلاش و فداکاری محسوب می‌شود. او افزود که این حضور و استقامت در طول سال‌ها بارها سبب تداوم مسیر انقلاب شده است.

مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به پیش‌بینی‌های اولیه مخالفان درباره آینده جمهوری اسلامی گفت: برخی تصور می‌کردند انقلاب اسلامی در مدت کوتاهی از بین می‌رود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه این حرکت با توان بیشتری مسیر خود را ادامه داده است.

وی سه عامل اصلی نارضایتی آمریکا و متحدانش از ایران را برشمرد. او نخستین عامل را «اسلام ناب» دانست و گفت: اسلامی که مردم ایران دنبال می‌کنند، اسلامی مبتنی بر مقاومت و ایستادگی است؛ اسلامی که با سلطه‌جویی سازگار نیست و بر پایه آموزه‌های اصیل در برابر فشارها ایستادگی می‌کند.

یوسفعلی زاده «مردم ایران» را دومین عامل نگرانی مخالفان معرفی کرد و گفت: مردم ایران مردمی مقاوم، پرتلاش و وفادار هستند. این مردم در موقعیت‌های گوناگون نشان داده‌اند که اهل تسلیم نیستند و همین روحیه باعث نگرانی دشمنان شده است.

مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به رشد ایران در حوزه‌هایی مانند هسته‌ای، پزشکی، نانو و فضایی گفت: قدرت‌های بزرگ زمانی این حوزه‌ها را در انحصار خود می‌دانستند، اما امروز پیشرفت ایران در این زمینه‌ها موجب افزایش فشارها شده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد و مسیر مقاومت و آرمان‌های انقلاب را ادامه می‌دهد.

یوسفعلی زاده به نقش همبستگی مردم، ساختارهای حکومتی و رهبری در تداوم پایداری کشور اشاره کرد.