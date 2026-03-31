  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

تشییع پیکر شهید «احمد میرزاوند» در شهرستان چگنی

چگنی- پیکر مطهر شهید والامقام «احمد میرزاوند» در شهرستان چگنی تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و تدفین پیکر شهید والامقام «احمد میرزاوند» امروز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان چگنی برگزار شد.

این شهید والامقام در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود و پیکر مطهر وی با حضور مردم مؤمن و انقلابی منطقه تشییع شد.

حضور مسئولان بنیاد شهید استان لرستان

در این مراسم، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، معاون تعاون و امور اجتماعی و رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید استان، به همراه جمعی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهید «احمد میرزاوند»، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در پایان این مراسم، پیکر شهید «احمد میرزاوند» در گلزار شهدای شهرستان چگنی به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6788315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها