تشییع پیکر شهید «احمد میرزاوند» در شهرستان چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و تدفین پیکر شهید والامقام «احمد میرزاوند» امروز سه شنبه ۱۱ فروردین ماه با حضور گسترده مردم، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان چگنی برگزار شد.

این شهید والامقام در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود و پیکر مطهر وی با حضور مردم مؤمن و انقلابی منطقه تشییع شد.

حضور مسئولان بنیاد شهید استان لرستان

در این مراسم، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، معاون تعاون و امور اجتماعی و رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید استان، به همراه جمعی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهید «احمد میرزاوند»، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در پایان این مراسم، پیکر شهید «احمد میرزاوند» در گلزار شهدای شهرستان چگنی به خاک سپرده شد.