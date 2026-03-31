مهاجرانی: همبستگی ملی ما جهان را به شگفت آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش روزانه عملکرد دولت در ایام جنگ رمضان، ضمن تسلیت شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه، اظهار کرد: سردار تنگسیری مردی از دیار تنگستان بود؛ کسی که نه فقط فرمانده نیروی دریایی سپاه، بلکه فرمانده قلبهای مردمان و لنجداران آنجا بود؛ مردی که رفتن ایشان داغی را بر دل مردم عزیز ما نهاد. البته ما آموختیم که با هر رفتنی، برخاستنهای زیادی در راه است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: فردا پیکر پاک ایشان را در تهران تشییع میکنیم و میدانیم که مردم عزیزمان مثل همیشه پای کار انقلاب و پای کار کشور عزیزمان هستند. به یاد داریم این جمله امام راحل را که «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر خواهد شد» و دیدیم که در طول این سی و دو روز، با هر شهادتی چگونه ملت ما بیشتر به پا خاست.
مهاجرانی با آرزوی کسب پیروزی کامل برای کشورمان در جنگ، عنوان کرد: همچنان در کنار هم، همبستگی ملی را تجربه میکنیم؛ تجربهای که کاملاً جنس متفاوت دارد و به معنای واقعی دنیا را به شگفت آورده است. مردم ما در شبهای قدر، لحظات افطار، روزهای تشییع جنازه، لحظه سال تحویل و در هیچکدام از این مناسبتها، خیابان را رها نکردند، چون میدانند که خیابان امروز جزئی از صحنه رزم است.
مهاجرانی با بیان آنکه تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز غیرنظامی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: به سازمانهای منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور حملهای انجام شد که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان عزیز ما شد. همچنین حمله به مجتمع نیکوکاری و مرکز نگهداری ایتام فردیس کرج را داشتیم که منجر به شهادت دو نفر و مجروحیت پنج نفر شد. همین طور حمله به لنج های صیادی در بندر لنگه و آسیب به حسینیه اعظم زنجان را داشتیم که قسمتی از این حسینیه هم در این حمله آسیب دید.
مهاجرانی با اشاره به آمار کشته شدگان غیرنظامی، تشریح کرد: تعداد شهدای زن ۲۴۹ نفر، تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال ۲۱۶ نفر و شهدای کمتر از پنج سال ۱۷ نفر شدند. این اعداد را به صورت مرتب به این دلیل ذکر میکنیم که کسانی که همچنان فکر میکنند هدف این حمله چیزی به غیر از ایرانیان و هدف قرار دادن تمدن با ایرانیان بوده، از خواب غفلت بیدار شوند و بدانند که این عزیزان هیچ کدامشان نظامی نبودند، بلکه مردمی بودند که مشغول زندگی معمول بودند؛ مردم روزه دار، مردمی که درگیر مراسم نوروز و مشغول زندگی معمول خود در طول این ایام بودند.
مهاجرانی در خصوص آمار واحدهای غیر نظامی که خسارت دیدند، گفت: به ۱۰۵ هزار و ۳۲۵ واحد غیرنظامی حمله شده است که از این تعداد ۸۳ هزار و ۳۵۱ واحد مسکونی در استانها و ۲۱ هزار و ۵۹ واحد تجاری در کل کشور بوده است. همچنین ۳۹ هزار و ۵۰۸ واحد مسکونی و تجاری فقط در تهران مورد آسیب قرار گرفته که از آرایشگاه زنانه تا آموزشگاه موسیقی، مطب پزشک و همه کسب و کارهایی که مردم در آنجا زندگی معمول خودشان را میگذراندند، مورد این آسیبها قرار گرفته است.
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه هیئت دولت، اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه هیئت دولت با حضور رئیسجمهور و همینطور با حضور اعضای کابینه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از وضعیت کشور در مورد وضعیت جنگ، خدمترسانی، روند تأمین مایحتاج عمومی، وضعیت نیازهای اساسی و اقداماتی که هر کدام از دستگاههای اجرایی خدماتی امدادی داشتند و نیز عملکرد وزارتخانهها به تفکیک ارائه شد. گزارشهایی از اینکه چه تمهیداتی برای استمرار خدمترسانی و پایداری زنجیره کالاهای اساسی و حفظ پایداری شبکه، حفظ آرامش عمومی و تقویت آمادگی اجرایی در کشور، انجام شده است، ارائه شد.
وی ادامه داد: همینطور در ذیل کارگروههایی که تشکیل شده، کارگروه فرهنگ و رسانه، امور زیربنایی، تولید اقتصادی، معیشت و سیاست اجتماعی که همان امنیت شهروندان است، گزارشهای مفصلی ارائه شد و دستوراتی را هم رئیسجمهور داد و تأکیدش بر تداوم خدمترسانی مؤثر و منسجم بود که از اصلیترین ارکان پایداری ملی در این مقطع به شمار میآید.
وی بیان کرد: همچنین رئیسجمهور از نیروهای دفاعی و نیروهای مسلح ما تشکر داشتند. این تشکر از دلاورمردیهای این عزیزان بود که در همه ایام ماه مبارک رمضان و از سحر تا افطار پای لانچرها و پای کار انقلاب و ایران ایستادند و کمک کردند که از کیان کشورمان به درستی دفاع شود و به صورت کاملاً مقتدرانه با متجاوزان برخورد شود و این یقیناً برگ زرینی در تاریخ دفاع کشور ما خواهد بود.
مهاجرانی درباره اشاره به ارتش آمریکا، گفت: فراموش نکنیم که با بزرگترین ارتش دنیا میجنگیم؛ ارتشی که فکر میکرد فقط ظرف چهار روز میتواند کار ایران را تمام کند اما در حال حاضر، در شرایطی گیر افتاده است که نمیداند چطور باید از این بحران، خودش را خارج کند، لذا علیرغم همه بمبارانهایی که دشمن انجام داده، همچنان پیروز این میدان ما هستیم و این به جهت حضور مردم، قوت نظامی و انسجام ملی است که در کشور شاهد آن هستیم.
وی افزود: همینطور شاهد تمجید رئیسجمهور از همبستگی کمنظیر مردم در تجمعات پرشور شبانه در طول یک ماه گذشته بودیم. حضور آگاهانه مردم و صلابتی که مردم از خود نشان دادند، سرمایه ارزشمندی برای عبور از همه بحرانهاست. همین طور وی تأکید کرد که هرگونه تصمیمگیری درباره جنگ صرفاً با لحاظ شدن همه شروط مطرح شده و در چارچوب تأمین عزت، امنیت و منافع ملت بزرگ ایران، اتخاذ خواهد شد.
مهاجرانی در ادامه عنوان کرد: سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده است که در راستای حمایت از معیشت خانوارهای دهکهای یک، دو و سه، طرح خرید اعتباری کالا، به میزان دو برابر رقم یارانه ماهیانه برای افراد فعال شده که بازپرداخت آن هم به صورت اقساطی پیشبینی شده است. این امر یک مقدار به اقشاری که مشاغل آنها آسیب دیده و در این دهکها قرار میگیرند کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در مورد وضعیت حمل و نقل ریلی و جادهای کشور گزارشی را داد که بر اساس آن، مسافرانی که از طریق حمل و نقل ریلی مسافرت میکنند به ویژه در مسیرهای پرتردد نظیر مشهد مقدس برنامهریزیهای لازم انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و تلاشها بر این است که مشکلات در صنعت ریلی به حداقل برسد.
مهاجرانی گفت: همین طور در حوزه حمل و نقل جادهای هم گزارشی ارائه شد که هم کالا و هم مسافر، به صورت معمول در حال جابجایی هستند. هممین طور وزارت آموزش پرورش اعلام کرد که کلاسهای دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی تا پایان فروردین ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری کلاس ها، برای اردیبهشت ماه اطلاع رسانی خواهد شد. تاکید میکنم که آن چیزی که انتخاب وزارتخانه و اصولاً انتخاب اهالی آموزش است، آموزش حضوری است، اما طبیعتاً در شرایطی که نگرانیها وجود دارد، حتماً آموزش مجازی گزینهای است که میتواند کمک کند که آموزش تعطیل نشود.
مهاجرانی عنوان کرد: در مورد امتحانات پایه هفتم تا دهم هم که از نهم خرداد ماه آغاز میشود، توضیحاتی را وزارت آموزش و پرورش داده است و همین طور توضیح دادند که معلمان و مدارس فرصت دارند که تا قبل از شروع امتحانات، تدریس کتب درسی را کامل کنند و در مورد بازه امتحانات، بازه زمانی امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم هم اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص بخش های اقتصادی کشور، بیان کرد: علی رغم آنکه قبلاً اعلام کرده بودیم، چکهای برگشتی برگه نخواهند شد و مشکلی برای صاحبان حساب پیش نخواهد آمد، ولی برخی مشکلات این چنینی به وجود آمد که با دستور معاون اول رئیس جمهور خطاب به بانک مرکزی دستور داده شد که مشکل چکهای برگشتی و انسداد حسابها به زودی برطرف شود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: همچنین ستاد هماهنگی و پشتیبانی دفاع رمضان از آغاز جنگ با مشارکت سمنهای ملی و استانی شکل گرفته و با تمام توان پای کار کشور است. در عین حال، وزارت صمت هم اعلام کرد که خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پی حملات اخیر به برخی از کارخانهها و شهرکهای صنعتی کشور با ارسال سه نامه جداگانه به سازمان بینالمللی کار (ILO)، سازمان جهانی کارفرمایان (IOE) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) خواستار بررسی فوری حملات، مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی عاملان آن در مجامع بینالمللی شدند.
مهاجرانی ادامه داد: هرچند ما خیلی چشم امیدی به خیلی از مراجع جهانی نداریم، ولی یقیناً همانگونه که در جنگی که در ۲۳ خرداد ماه شروع شد و رهبر شهید فرمودند که دولت موظف است به همه کسانی که دست اندرکار هستند، پیگیری حقوقی کند و حتی اگر ۲۰ سال هم طول بکشد، موظفید پیگیری حقوقی کنید و حق مردم را احقاق کنید، لذا همه مجامعی که میتوانند در این زمینه مطالبه گری ها را آغاز کنند، در این زمینه فعال هستند؛ همچنین دانشگاهیها هم کار را شروع کردند.
مهاجرانی در ادامه گزارش خود با اشاره به سازمان توسعه تجارت، گفت: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که به منظور تسهیل فرایندهای تجاری، کارتهای بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن ماه منقضی شده بود و فرایند تمدید آنها در جریان بوده، به مدت سه ماه همچنان برقرار است و ثبت سفارشهای آنها هم به مدت دو ماه تمدید شد.
وی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است که خسارت به ۱۳۱ بنای تاریخی شامل بناهایی که ثبت جهانی و ثبت ملی و واجد ارزش بودن اتفاق افتاده، آسیب به هفت بافت تاریخی و ۶۴ تاسیسات گردشگری حاصل حملات بوده و تهران با ۶۱ مورد بیشترین آسیب را داشته است. همچنین وزارت نیرو اعلام کرده در کنار خدماتی که ارائه میدهند و به صورت مداوم سعی میکنند که پایداری شبکه برق و آب را داشته باشیم. همچنین نخستین نیروگاه زمین گرمایی کشور فروردین ماه به شبکه برق کشور متصل خواهد شد.
