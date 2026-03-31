تقویت وحدت ملی و حمایت از نظام در اولویت هفته کارگر است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی شامگاه سه‌شنبه در دومین نشست هماهنگی برنامه‌های هفته کارگر، با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: امسال به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی حاکم، جلسات برنامه‌ریزی با دقت و حساسیت بیشتری برگزار می‌شود.

وی افزود: با وجود تغییرات در ترکیب نیروهای تأثیرگذار حوزه کارگری، حضور نیروهای جدید در بسیج کارگری، امید به تقویت حمایت‌ها از جامعه کارگری را افزایش داده است.

دریابیگی در ادامه با تأکید بر رویکردهای اصلی امسال گفت: اولین رویکرد، تقویت وحدت ملی، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و گرامیداشت یاد شهدا است که باید در صدر برنامه‌های هفته کارگر قرار گیرد. او افزود: «ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت نیز در دستور کار قرار دارد.»

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری از جمله مسائل معیشتی، درمانی، امنیت شغلی و قراردادهای کاری تأکید کرد و گفت: این مطالبات همیشه در اولویت بوده‌اند و امسال نیز با جدیت پیگیری خواهند شد.

وی به اهمیت برنامه‌های فرهنگی در این هفته نیز اشاره کرد و گفت: دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزارهای شهدا و تقویت فرهنگ ایثار باید به‌طور ویژه در برنامه‌های امسال گنجانده شود.

دریابیگی از رسانه‌ها خواست که در انعکاس برنامه‌های هفته کارگر، نقش فعالی داشته باشند و از دستگاه‌های اجرایی نیز خواست که به این رویداد اهمیت بیشتری دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری اشاره کرد و گفت: اگرچه در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما همچنان مسائل معیشتی و دغدغه‌های امنیت شغلی باقی است.

دریابیگی در پایان بر لزوم هماهنگی مستمر بین تشکل‌های کارگری، بسیج کارگری، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای برگزاری موفق‌تر برنامه‌های هفته کارگر تأکید کرد و گفت: جامعه کارگری همیشه در صحنه‌های مختلف انقلاب و تولید حضور داشته است و امروز نیز برای حمایت از کشور و نظام آماده ایستاده است.