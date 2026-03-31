۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

حمله موشکی به محله شریعتی کرمانشاه؛ تفحص ۳ شهید تا کنون

کرمانشاه - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه از تفحص پیکر سه شهید و نجات دو نفر زنده از زیر آوار در پی حمله موشکی به محله شریعتی شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله موشکی بعدازظهر سه‌شنبه به یک منطقه مسکونی در محله شریعتی شهر کرمانشاه، چندین واحد مسکونی دچار تخریب و خسارت شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در این حمله موشکی ۹ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و حدود ۳۰ واحد دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

بهرام سلیمانی افزود: بلافاصله پس از وقوع انفجار، تیم‌های امدادی و نیروهای امداد و نجات در محل حادثه حضور پیدا کردند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی آغاز شد.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی تاکنون دو نفر از ساکنان این منطقه مسکونی به صورت زنده از زیر آوار نجات یافته‌اند و همچنین پیکر سه شهید نیز توسط نیروهای امدادگر تفحص شده است.

سلیمانی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد، گفت: این عملیات تا اطمینان کامل از نجات تمامی افراد احتمالی زیر آوار یا کشف پیکر شهدای دیگر ادامه خواهد داشت.

معاون استاندار کرمانشاه با محکومیت این اقدام افزود: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی بار دیگر با حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی، شهروندان بی‌گناه را هدف قرار داده‌اند.

