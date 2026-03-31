حمله موشکی به محله شریعتی کرمانشاه؛ تفحص ۳ شهید تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله موشکی بعدازظهر سهشنبه به یک منطقه مسکونی در محله شریعتی شهر کرمانشاه، چندین واحد مسکونی دچار تخریب و خسارت شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در این حمله موشکی ۹ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و حدود ۳۰ واحد دیگر نیز آسیب دیدهاند.
بهرام سلیمانی افزود: بلافاصله پس از وقوع انفجار، تیمهای امدادی و نیروهای امداد و نجات در محل حادثه حضور پیدا کردند و عملیات جستوجو و امدادرسانی آغاز شد.
وی ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی تاکنون دو نفر از ساکنان این منطقه مسکونی به صورت زنده از زیر آوار نجات یافتهاند و همچنین پیکر سه شهید نیز توسط نیروهای امدادگر تفحص شده است.
سلیمانی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد، گفت: این عملیات تا اطمینان کامل از نجات تمامی افراد احتمالی زیر آوار یا کشف پیکر شهدای دیگر ادامه خواهد داشت.
معاون استاندار کرمانشاه با محکومیت این اقدام افزود: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی بار دیگر با حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی، شهروندان بیگناه را هدف قرار دادهاند.
