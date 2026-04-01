حبیبی: حمله به منطقه مسکونی کرمانشاه جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه مسکونی هدف قرار گرفته در جنوب کرمانشاه، این حمله را یکی از جنایت‌های غیرانسانی دشمنان دانست و افزود: این حمله سندی جدید از نقض حقوق بشر و جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به ادعاهای دشمن مبنی بر هدف قرار دادن تنها مراکز نظامی، تصریح کرد: تصاویر و مستندات به‌وضوح نشان می‌دهند که این منطقه یک منطقه کاملاً مسکونی بوده و هیچگونه ارتباطی با مراکز نظامی ندارد. این نشان می‌دهد که دشمنان هیچ‌گونه مبنای انسانی یا قانونی برای اقدامات خود ندارند.

استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: دشمنان به‌وضوح در تلاشند تا با ضربه زدن به ایران اسلامی، حتی به قیمت آسیب رساندن به جان مردم بی‌گناه، اهداف شوم خود را دنبال کنند. آن‌ها تنها زبان زور و اقتدار را می‌فهمند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی قوی از سوی نیروهای مسلح ایران، افزود: ملت ایران از نیروهای مسلح خواسته‌اند که با اقتدار و صلابت به جنایت‌های دشمن پاسخ دهند و اجازه ندهند چنین حملات بی‌رحمانه‌ای تکرار شود.

وی در مورد وضعیت امدادرسانی به حادثه‌دیدگان نیز گفت: عملیات امدادی از همان لحظات اولیه حادثه آغاز شد و تاکنون پیکر سه شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است. همچنین احتمال می‌رود که دو تا سه نفر دیگر همچنان زیر آوار باشند.

استاندار کرمانشاه همچنین افزود: تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی، از جمله هلال احمر، اورژانس، و دستگاه‌های خدمات‌رسان همچون برق، گاز و آب، در محل حضور دارند و عملیات امدادرسانی با جدیت دنبال می‌شود.

حبیبی تصریح کرد: اولویت نخست در حال حاضر خارج کردن پیکر شهدا از زیر آوار است و پس از آن، عملیات تخلیه کامل منطقه آغاز خواهد شد. تجهیزات و امکانات لازم در محل مستقر شده‌اند و تلاش‌های امدادی ادامه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری و بنیاد مسکن در حال ارزیابی خسارت‌ها هستند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازسازی و احداث مجدد واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: امیدواریم با اقتدار نیروهای مسلح و پاسخ‌های کوبنده‌ای که به دشمن خواهیم داد، هرچه سریع‌تر شاهد شکست استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی باشیم تا دیگر شاهد چنین جنایت‌های ددمنشانه‌ای نباشیم.